Garantita la permanenza dell’attività di Oculistica al Vietri

LARINO. In relazione al provvedimento firmato lo scorso 28 giugno dal direttore sanitario Filippo Vitale che ha disposto il trasferimento, con decorrenza da ieri primo luglio, del personale in servizio nel reparto di oculistica del Vietri di Larino al San Timoteo di Termoli, il sindaco Pino Puchetti ha immediatamente contattato lo stesso Vitale per chiedere chiarimenti in merito al provvedimento adottato e per eccepire la validità dello stesso. In particolare il primo cittadino ha sottolineato che il trasferimento temporaneo del personale, limitato al periodo estivo a causa della mancanza degli anestesisti, può riguardare esclusivamente il personale in forza all’attività chirurgica e di degenza e non anche il personale addetto all’attività ambulatoriale, costituito da cinque infermieri. Ciò sulla base del fatto che il piano sanitario vigente prevede espressamente che nella Casa della Salute di Larino deve essere presente l’attività ambulatoriale complessa di oculistica.

Ragion per cui, in seguito ai contatti avuti con il direttore sanitario, il Sindaco di Larino ha chiesto e ottenuto la rettifica del provvedimento e la permanenza del personale preposto all’attività ambulatoriale di oculistica al Vietri.

Pertanto anche nel periodo estivo tutti gli esami finora svolti dal reparto di oculistica del Vietri verranno assicurati, fatta eccezione per l’esame di fluoro-angiografia che necessita della presenza di personale anestesiologico.

Il sindaco intende quindi ringraziare per l’attenzione e la disponibilità manifestata il Governatore Donato Toma e i vertici dell’Asrem ma, al tempo stesso, porrà dovuta attenzione affinché tutto il personale trasferito da Larino a Termoli, a partire da settembre venga nuovamente assegnato al reparto di oculistica del Vietri.

Altro argomento di forte attualità è la necessità di assicurare una efficiente attività di pronto soccorso per l’emergenza-urgenza. Ad oggi l’unico pronto soccorso rimasto, ovvero quello del San Timoteo di Termoli, non riesce a soddisfare le esigenze della popolazione del Basso Molise, che nel periodo estivo raddoppia.

In merito il primo cittadino ha manifestato la volontà di incontrare con urgenza tutti i sindaci del territorio bassomolisano e i consiglieri regionali dell’area per porre in essere le iniziative utili a ottenere il potenziamento di un servizio di fondamentale importanza, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza alla popolazione residente nel Basso Molise.