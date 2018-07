Sanità, Calenda: "Chiusure dei Punti di Primo intervento, decisioni di Frattura"

Isernia/Larino - "La chiusura dei due Pronto Soccorso di Larino e Venafro ha origine nel governo Frattura". A chiarirlo, dopo il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo, è un'altra rappresentante della provincia di Isernia in Consiglio regionale, Filomena Calenda. "I paladini a difesa della sanità che oggi criticano - domanda - dov'erano quando si sono decise e attuate le sorti del Molise?". Non voglio assurgere al ruolo di difensore del presidente Toma e della maggioranza di cui mi onoro di far parte, ma una precisazione è d'obbligo. Vorrei ricordare a chi ha la memoria corta, che il provvedimento di chiusura dei due punti di primo soccorso di Larino e Venafro non è frutto di decisioni del Governo attuale, ma risale all’amministrazione Frattura". Fu il governo Gentiloni a dare attuazione ai piani operativi approvati nella Legge Finanziaria 2017.

"Il Consiglio regionale - aggiunge Calenda - fu depauperato da ogni tipo di potere decisionale, per cui non aveva e non ha oggi alcuna capacità di intervento". Poi ribadisce: "la mia personale posizione è accanto ai cittadini molisani. Mi batterò sempre affinché le nostre realtà non subiscano nuove amputazioni che lacererebbero ulteriormente la già critica condizione. Ho sempre affermato, insieme al mio partito, che mai avremmo sottoscritto e condiviso un provvedimento di chiusura di un ospedale, men che mai la chiusura dei pronto soccorso. Ho sempre sostenuto che la necessità di cui il Molise ha bisogno è quella di potenziare, secondo una road map che sto analizzando punto per punto, la nostra sanità.



Il mio ruolo sarà quello di vigilare, controllare che le istanze dei cittadini vengano canalizzate verso risultati che ne possano beneficiare tutti, allo stesso modo e alle stesse condizioni". Proprio ieri Filomena Calenda ha incontrato, insieme al Presidente Toma, il comitato spontaneo in difesa della senologia di Isernia, che rischia, sempre secondo precedenti provvedimenti, la chiusura imminente. "Stiamo già lavorando per individuare la migliore soluzione per tutte le donne molisane. Il centro di senologia è di fondamentale importanza, non solo come luogo di cura, ma anche e soprattutto in un'ottica della prevenzione".