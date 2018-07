Rifiuti, Nuova Cliternia e pineta: l'opposizione chiede conto alla giunta Cammilleri

CAMPOMARINO. Opposizione in fermento a Campomarino. I 4 esponenti istituzionali hanno protocollato lunedì scorso, 2 luglio, una richiesta di convocazione del Consiglio comunale in base all’art. 23 comma 1 e 2 del Regolamento del consiglio comunale a art. 36 comma 4 dello Statuto comunale.

Nelle richieste di convocazione, i 4 consiglieri chiedono convocazione del consiglio comunale per essere informati sugli ultimi sviluppi e sulle motivazioni che stanno portando al ritardo del completamento del collettore fognario in Contrada Buccaro nonché del ripristino manto stradale con bitume di asfalto (strada che collega il comune di Portocannone a Campomarino);sugli sviluppi e sulle motivazioni che stanno portando al completamento del Campo Polivalente a Nuova Cliternia; sugli sviluppi e motivazioni che stanno portando al ritardo per il completamento e la messa in sicurezza viabilità in Località Nuova Cliternia; sugli sviluppi per il completamento lavori di sistemazione cavalcavia; sugli sviluppi e le motivazioni che stanno portando al ritardo della realizzazione di lavori per valorizzazione della Pineta di Campomarino e sulle motivazioni che hanno portato a sospendere l’aggiudicazione del servizio alla ditta Giuliani ed alla conseguente concessione di proroga del servizio della raccolta porta a porta alla ditta Tekneko.

Insomma, 6 importanti punti che riguardano la i settori lavori pubblici e ambiente.

Il presidente del Consiglio, ha convocato tutti i Capigruppo per il giorno 12 luglio 2018 ore 17 presso la sala Giunta del Comune, per la disamina degli argomenti che saranno posti all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale.