Regione Molise: tutti gli uomini (e le donne) del presidente e non solo...

CAMPOBASSO. Solo donne per Micone, mentre la segreteria di Sabusco (Udc) migra da Calenda (Lega)

Con le quattro new entry deliberate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Molise, sembra definito il quadro dei collaboratori e dipendenti, quasi tutti esterni con qualche eccezione per alcuni dipendenti regionali, con i quali sono stati instaurati rapporti di lavoro a termine o a progetto, per assessori, presidente della giunta e del consiglio, segreterie di commissioni.

Ultime in ordine di tempo, le delibere numero 40, 41 e 42 adottate in data 27 giugno, con le quali si dispone l’assunzione di Manuel Petta nella segreteria del vice presidente del Consiglio Cefaratti, di Francesca De Lucia nella segreteria della consigliera Filomena Calenda, e di Anna Della Ventura, Genni Lucarelli, Raffaella Mastrovita in quella del presidente del Consiglio Salvatore Micone.

Tra le curiosità dei nuovi staff e team, la “migrazione” dell’intera segreteria dell’ex consigliere Sabusco (Udc) assunti dalla collega Filomena Calenda (Lega) forse precorritrice di future adesioni, la presenza di sole donne presso la presidenza del Consiglio, Salvatore Micone e l’esclusiva per i consiglieri Nola e Manzo.

TUTTI GLI STAFF

Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza (Filomena Calenda):

Carla Stefania Ferrante, Liliana Sabelli, Maria Antonietta, Francesca De Lucia.

Portavoce e collaboratore del portavoce del Presidente del Consiglio regionale (Salvatore Micone) Antonella Ricci, Roberto D’Amico.

Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale (Salvatore Micone):

Serena Spidalieri, Lidia Varsalone, Sonia Molinaro, Anna Della Ventura, Genni Lucarelli, Raffaella Mastrovita.

Segreteria particolare del Presidente della I Commissione consiliare permanente (Andrea Di Lucente): Daniela Paglione, Elena Sacco, Marco Valerio.

Segreteria particolare del Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza (Vittorio Nola):

Nicandro Gesi.

Segreteria particolare del Presidente della III Commissione consiliare permanente (Armandino D’Egidio):

Dolores Calandrella, Giuseppe Concettini.

Segreteria particolare del Presidente della IV Commissione consiliare permanente (Quintino Pallante):

Gallo Tiziana, Vincenzo D’Attilio, Mario Annuario.

Segreteria particolare del vice presidente del Consiglio regionale (Patrizia Manzo):

Pasquale Casmirro.

Segreteria particolare del Vicepresidente del Consiglio regionale (Gianluca Cefaratti):

Paolo Mancini, Ostilio Mancini, Manuel Petta.

Segreteria particolare del Presidente della II Commissione consiliare permanente (Eleonora Scuncio):

Giovanna Ruggiero, Manuela Berardo, Pier Francesco Petrollini.

Assessore Nicola Cavaliere:

Luca Ambrosio, Antonietta Stella, Carmine di Ielsi.

Assessore Vincenzo Cotugno:

Vincenzo Acanfora, Francesco D’Orsi, Domenico Esposito, Rita Ranallo, Maria Pia Sepede, Antonietta Dato.

Assessore Roberto Di Baggio:

Antonio Mazzocco, Rosario Cardile, Giorgia Fantozzi, Concetta Gualtieri, Yuri Zullo, Silvana Visco, Noemi Romano, Barbara Di Castro, Mike Matticoli.

Assessore Luigi Mazzuto:

Cecilia Di Lauro, Francesca Iafelice, Daphne Del Rosso, Francesco Caldarola, Francesca Spallone.

Assessore Vincenzo Niro:

Domenico Boccia, Claudia Passarelli, Gennaro Niro, Maria Lucia Gallo, Giacomo Papa.

Presidente Donato Toma:

Tiziana Pietrangelo, Antonella Pasquale, Stefano De Benedittis.