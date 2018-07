In Consiglio lunedì prossimo il via libera all'apertura del nuovo mercato in via Montecarlo

TERMOLI. Conferenza dei capigruppo ieri mattina nel municipio di via Sannitica a mezzogiorno e disposta la convocazione del Consiglio comunale, la cui prossima seduta è fissata dalla presidente Manuela Vigilante alle 9 di lunedì 9 luglio.

Approderanno in aula questioni significative, come le delibere riguardanti storie e vicende annose: Mucchietti immobiliare, ampliamento del cimitero e l’entrata in funzione del mercato di via Montecarlo. Oltre a questo, mozioni sui parcheggi a pagamento e sempre su via Montecarlo, nonché proposte di delibera di natura urbanistica e contabile.

Ecco l’ordine del giorno completo. 1. PERMUTA IMMOBILIARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

2. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1 LETTERA A D. LGS. N.267/2000

3. DELIBERA DI G.C. N. 117 DEL 12.06.2018, AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMI 4, 5 E 5BIS DEL D.LGS.N.267/2000).RATIFICA.

4. VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2018/2020, AL DUP 2018/2020 E CONSEGUENTE VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000)- RATIFICA

5. AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TERMOLI CON TRASLAZIONE DELLA CINTA CIMITERIALE ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE ATTUALMENTE DEFINITA.

6. APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL PIANO SPIAGGIA COMUNALE

7. MOZIONE PROT. N. 30524 DEL 14.06.2018 "APERTURA MERCATO VIA MONTECARLO".

8. MOZIONE PROT. N.31154 DEL 18.06.2018 " PIANO DELLA SOSTA A PAGAMENTO - REVOCA DELIBERA DI G.C. N. 115 DEL 29.05.2018".