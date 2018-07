Verso l'adozione del piano spiaggia di Termoli, passano le otto osservazioni

TERMOLI. Il piano spiaggia comunale, atteso da molti come un possibile volano di sviluppo per il comparto turistico, non solo limitatamente all’imprenditoria balneare, approderà presto in Consiglio comunale con le otto osservazioni che sono state presentate nel tempo utile e che sono state ammesse pari pari anche dal competente assessorato al Demanio marittimo, che fa capo all’assessore Enzo Ferrazzano.

Ieri mattina se ne è discusso nella Quarta commissione dei Lavori pubblici, dove il presidente Mario Orlando ha letto tutte e otto le proposte di modifica. Una seduta piuttosto snella, visto anche il livello di massimo accoglimento delle stesse, che ora andranno al vaglio dell’assise civica. Le osservazioni sono state presentate da privati, da operatori balneari e anche dallo stesso portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Nick Di Michele, componente effettivo della Quarta commissione permanente consultiva.