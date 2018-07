Disservizi sanità in Molise, Lega e M5s concordi sul tema

TERMOLI. Governano assieme il Paese, Lega e Movimento 5 Stelle, ma localmente, oltre a simpatizzare, non ancora perfezionano alleanze politiche. Tuttavia, il verbo è sempre più simile e anche nelle vicissitudini paiono accomunarsi. Nella giornata di ieri, disagi e disservizi hanno visto protagonista sia il responsabile organizzativo locale salviniano Anacleto Monti, che coordina il Basso Molise, sia il portavoce del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele. Partiamo da quest’ultimo, che con un post su Facebook, ha scatenato la reazione social. «Moriremo di sanità. Giovedì ho prenotato una ecografia ai reni. Mi è stata fissata per gennaio 2019 (MMXIX in lettere romane)». «Come per la stragrande maggioranza dei cittadini molisani, e soprattutto bassomolisani, la sanità è un buco nero – accusa il pentastellato - a volte le cose sono talmente strane che più che arrabbiarsi, finisci per farti una grossa grassa risata. Ma ora non è più tempo di lamentarsi, la regione Molise deve, ripeto, deve correre ai ripari e il ministro della sanità, Grillo del M5S, deve aiutarci, perché ha nelle sue responsabilità e doveri, anche quello di porre fine alla mattanza di chi non può correre dal privato, di chi non deve morire di sanità solo perché non può permettersi di pagare. Sono convinto che di questi casi ne è piena tutta la regione, ma l'ineluttabile non può essere un freno, non può costringerci ad arrenderci. Questa eredità malsana, l'eredità di governi di centrodestra e centrosinistra non sarà il viatico verso un cimitero grande come una regione». Chi, invece, ha assistito al default dell’ecografo, è stato Anacleto Monti. «Ieri mi trovavo al primo piano nel poliambulatorio dell'ospedale vecchio, per una visita cardiologica. Con stupore, ma non troppo, la macchina che effettua l'ecografia non funziona, fin qui ci potrebbe anche stare, ma se la macchina è obsoleta, dove non esistono neanche i pezzi di ricambio, e che è lì da quattro anni, vorrei sapere se un cittadino che necessita di questo esame particolare, il medico che deve controllare il paziente potrà mai inventarsi una diagnosi? Penso proprio di no. La sanità non funziona, giustamente, perché secondo me è la dirigenza tutta che non funziona. Perché non si prende esempio dalla regione Veneto che funziona dalle 8 alle 22 con una eccellenza di tutta la sanità? Un messaggio al nostro presidente Toma è quello di cambiare tutti i dirigenti che ormai da tempo fanno brutto e cattivo tempo. Nella nostra realtà ci sono delle eccellenze e fior fior di medici che non vengono messi in condizioni di fare il proprio lavoro. Da quello che mi risulta non si fanno mai riunioni per ascoltare la voce di chi opera, per sapere di quali esigenze ci sono nei vari ambulatori. La sanità deve essere a disposizione del cittadino e non il contrario, utilizziamo i soldi pubblici laddove ce n’è più bisogno come in questo caso, e così anche per il pronto soccorso dove mancano mezzi e uomini».