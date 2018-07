De Carli e Pilone celebrano a Termoli l'elezione del primo consigliere in Basso Molise

TERMOLI. Venerdì sera al ristorante Villa delle Rose, a Termoli, il PdF Molise ha festeggiato l'entrata in consiglio comunale a Guglionesi del candidato Michele D'Anselmo che con le deleghe alla famiglia e alla cultura porterà in consiglio le istanze del Popolo della Famiglia.

Presenti alla cena Mirko De Carli coordinatore nazionale del PdF per il Nord Italia e Francesco Pilone consigliere del Comune di Campobasso.

De Carli ha ribadito la presenza capillare del PdF in ogni regione d'Italia ed i prossimi appuntamenti nazionali: la III Festa nazionale del quotidiano La Croce il 22 e 23 settembre 2018 a Camaldoli (ritiro spirituale e politico per riflettere insieme su come affrontare le nuove sfide anche con l'aiuto di alcuni Vescovi) e la V assemblea nazionale del PdF il 18 gennaio 2019 all'albergo Santa Chiara a Roma esattamente al centenario e nello stesso luogo dell' "appello ai liberi e forti" di don Luigi Sturzo che determinó la nascita del Partito Popolare Italiano (occasione di riflessione come unici eredi di quella storia e di pianificazione della campagna elettorale per le Elezioni Europee).

Il coordinatore nazionale inoltre ha illustrato il progetto di lavorare in Europa perché si possa davvero arrivare all'Europa dei popoli libera da ogni tecnocrazia e giogo della finanza.

Il PdF si conferma in Molise come una realtà stabile ed in crescita determinato a prendersi lo spazio politico che merita. «Sempre in lotta». Un vero guanto di sfida in vista di importanti amministrative come Campobasso e Termoli del 2019.