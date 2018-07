TERMOLI. Sono stati di parola e puntuali, ieri col primo banchetto estivo. Parliamo del Movimento 5 Stelle, che a Termoli da qui alle amministrative vivrà la sua stagione locale più importante, quella che porterà al rinnovo del Consiglio comunale e all'elezione del sindaco.

«Comincia il percorso nuovo, che ci porterà al 2019 - ci annuncia Nick Di Michele, portavoce pentastellato a palazzo di città - con i cittadini e le loro esperienze con le loro idee il Movimento 5 Stelle di Termoli sarà protagonista della stagione che porterà Termoli verso il cambiamento. Da martedì con il primo incontro pubblico che si terrà al lido corallo (Rio Vivo) dalle ore 19 i cittadini potranno impegnarsi potranno comporre il programma per il cambiamento. Questi saranno mesi di duro lavoro, mesi nei quali i termolesi torneranno, dopo 4 anni di buio e oscurantismo, ad essere i veri protagonisti. Ogni sabato sera saremo presenti in via Roma. Vi aspettiamo.