TERMOLI. Consiglio comunale mattiniero, quello di oggi. Un'agenda fiume, con numerosi e anche importanti argomenti su cui confrontarsi e da approvare.

Ma il principio della seduta è tutto politico. Il capogruppo dem Antonio Sciandra ha chiesto la parola per delle comunicazioni. Microfono alla mano, Sciandra ha parlato della sua posizione, del tunnel, della sua estromissione, ma in modo meno esplicito che in conferenza stampa.





Il capogruppo dem e segretario di circolo ha così ufficializzato anche la sua posizione, da oggi il suo sarà un appoggio esterno, perché comunque ha dichiarato di volerla continuare a sostenere l'amministrazione Sbrocca.

Infine, botta e risposta con il collega Vincenzo Sabella, additato per i post contro le manifestazioni di solidarietà ai migranti. Sabella ha replicato, ma solo ribadendo che il sostegno all'amministrazione si concretizza alzando la mano.