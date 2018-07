Il Movimento 5 Stelle già in pista per il voto a Termoli: «Siamo già nel dopo Sbrocca»

TERMOLI. In Movimento verso il Comune di Termoli.

I pentastellati non arretrano un millimetro e in piena estate lanciano la corsa verso la conquista del palazzo di Città.

Prima tappa, l’assemblea pubblica di ieri sera, al lido Corallo di Rio Vivo, che in modo piuttosto provocatorio è stata chiamata del dopo Sbrocca.

A spiegarci il senso di questa bollatura-bocciatura è stato il portavoce in Consiglio comunale Nick Di Michele, «Ieri, 10 luglio 2018, prima assemblea pubblica del dopo Sbrocca, sì perché questa amministrazione ha iniziato la discesa verso la fine del mandato, una esperienza fallimentare in tutti i sensi.Bocciature su bocciature, figuracce inenarrabili che lasceranno un bruttissimo nella meravigliosa storia della città di Termoli. Gli anni '14-'18 già infausti nel secolo scorso, saranno ricordati negli annali, come il nulla come un’alluvione che lascia catastrofi e detriti. Noi siamo pronti, i cittadini sono pronti, e la storia ci darà ragione».