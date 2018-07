Variante al Prg in Commissione: via all'iter per l'adozione definitiva

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli fila dritta verso l’agognata seconda approvazione in Consiglio comunale della variante al Prg propedeutica alla realizzazione del piano di riqualificazione del centro storico. Atto preliminare all’approdo nell’assise civica è il passaggio in Commissione Urbanistica, la Terza, presieduta da Maria Grazia Cocomazzi.

La convocazione è prevista per le 12 di domani presso la sala consiliare, per la trattazione del seguente argomento posto all'ordine del giorno: "approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate alla deliberazione di adozione variante urbanistica n. 13 del 19/04/2018 "Finanza di progetto per la realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del comune di Termoli - tunnel di raccordo stradale tra porto di Termoli e il lungomare Nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza Sant'Antonio e recupero funzionale dell'adiacente parcheggio multipiano area denominata "Pozzo Dolce" – adozione di variante urbanistica, ai sensi dell'art.19, comma 2, del d. p. r. 327/2001 e dell'art.4 della legge regionale n.7/1973, in ratifica della conferenza di servizio decisoria».