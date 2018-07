«Stare tra i cittadini è una priorità», il sabato diverso del Movimento 5 Stelle

TERMOLI. «Senza soluzione di continuità, il percorso verso il 2019, non modifica le abitudini degli attivisti del Movimento 5 Stelle Termoli. Stare tra i cittadini è una priorità, come prioritario è, capire quali possano essere le soluzioni per una città migliore, finalmente vivibile e soprattutto non più condizionata da una politica sorda e cieca ma vicina ai cittadini, affianco ai cittadini».

Sono parole del portavoce pentastellato nel Consiglio comunale Nick Di Michele, che assieme agli altri attivisti ha animato il gazebo nei pressi dei Castello svevo, location privilegiata estiva.

«Tutti i restanti sabato di luglio le bandiere del movimento sventoleranno ai piedi del Castello, Vi aspettiamo», l'invito a 5 stelle.