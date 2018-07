Vietri: Puchetti chiede di rivedere la Balduzzi, intanto spunta il team Filippini

LARINO. Da una seduta di Consiglio monotematica a un’altra a Larino e nella prossima al vaglio dell’assise civica frentana ci sarà anche una proposta avanzata da un gruppo di medici privati. E’ questo, ma non è un paradosso, quanto avvenuto venerdì sera nell’assise invocata e convocata dalla minoranza per discutere dell’ospedale Vietri, ma soprattutto del reparto di Oculistica. Il sindaco Pino Puchetti ha ribadito nella sala intitolata a Ugo Pietrantonio che dopo aver avuto modo di confrontarsi col direttore sanitario Filippo Vitale, la struttura nel nosocomio frentano continuerà a essere aperta e a disposizione della cittadinanza.

Puchetti ha approfittato anche per intervenire sui temi al centro dell’assemblea degli amministratori del basso Molise, che ha visto la sottoscrizione di un documento indirizzato ai vertici di Asrem e Regione Molise. Il sindaco nei giorni scorsi ribadì l’importanza di una riconversione capace di trasformare il Vietri in un grande centro di prevenzione regionale e anche di riabilitazione, col consolidamento delle professionalità nella Rsa. Per Puchetti, il Governo deve fare in fretta a nominare il nuovo commissario ad acta e sarebbe preferibile un interlocutore di natura politica. Ma ancora di più, per Puchetti è fondamentale rivedere i parametri della Balduzzi, che non rispettano le difficoltà del territorio, ponendo grossi centri, aree facilmente raggiungibili e quelle interne disagiate sullo stesso piano. Ma qual è, invece, il programma dei medici privati, capitanati dal professor Arnaldo Filippini, che ha preso contatto col medico e capogruppo di opposizione Franco Rainone.

Scopo del progetto è rivitalizzare l'ospedale di Larino, abbandonato prima ancora di essere completato, in tempi stretti, attivando una collaborazione gestionale pubblico-privato.La parte privata rappresentata da un gruppo d medici di varie specialità, già affiatati a lavorare in team ed affiancati da una nursing in grado di essere rapidamente operative integrate con le risorse locali per trattare le principali patologie causa di mobilità passiva ed attirare alcune patologie da extra regione the trovano difficoltà ad essere trattate adeguatamente in una sola struttura.

Tra gli obiettivi, quello di inserire a modulo tutte le figure professionali necessarie al funzionamento di una struttura sanitaria moderna come l'Ospedale di Larino che già sperimentate siano in grado di erogare un prodotto sanitario di eccellenza nelle principali specialità. La soluzione sarebbe rappresentata dalla capacità di sfruttare un network di professionisti e figure professionali ad alta specializzazione nonché di strutture già operative e collaudate che ha necessità di avere nel Centro Italia una sede importante in grado di integrarsi ed essere sinergico con le realtà locali già operative ed attualmente sofferenti per la chiusura dell'Ospedale. Di questo si discuterà nel prossimo Consiglio comunale.