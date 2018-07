«Nessuna navetta per il mare a Termoli Nord»

TERMOLI. Terzo fine settimana a pieno regime per le navette gratuite SunBus che collegano la città di Termoli ai lungomari Nord e Sud, ma nonostante la lodevole iniziativa, c’è chi parla di discriminazione verso alcuni quartieri della città adriatica. Ci riferiamo al coordinatore del basso Molise della Lega e responsabile organizzativo locale Anacleto Monti, da sempre baluardo di Termoli Nord e delle contrade Colle della Torre, Sinarca e Fucilieri.

«Come al solito i quartieri di Termoli Nord sono sempre quelli che vengono dimenticati da questa amministrazione di centrosinistra. Io chiedo all'assessore competente Vincenzo Ferrazzano perché le nostre contrade in cui abitano migliaia di residenti non vengono mai tenute in considerazione, specie d’estate quando vengono abitate da un numero ancora maggiore di persone.

Eppure nel momento delle votazioni i voti li vengono a prendere anche qui, come nel resto della città, che è servita dalle navette. Io spero che l'assessore Ferrazzano riveda il suo piano, ora che entriamo nella stagione clou delle vacanze estive, dando così la possibilità anche ai turisti di poter usufruire della navetta che li porta al mare, sia verso Nord che verso Sud. Basterebbe una diversa organizzazione delle linee 11 e 13, da implementare col SunBus. Inoltre, questo potrebbe essere anche un primo e concreto atto di rivisitazione del trasporto pubblico locale, che ci penalizza oltremodo». Monti si attiverà assieme alla capogruppo della Lega a Palazzo D’Aimmo Aida Romagnuolo, per cercare di avere un servizio urbano migliore nella zona.