Tunnel, mini-cronaca passata e futura dei lavori della Terza Commissione consiliare

TERMOLI. Non poteva non arrivare la chiosa del componente dei Comitati No Tunnel, Pino D’Erminio, delegato a seguire venerdì scorso e anche domani, i lavori della III Commissione sulla proposta di adozione in seconda battuta della variante al Prg. D’Erminio ha assistito alla mattanza delle 24 osservazioni, abbattute dall’assessorato all’Urbanistica, prima dell’approdo in Consiglio comunale a Termoli. Variante che viene descritta da D’Erminio come «quella che consente lo sbancamento del Piano di Sant’Antonio, riclassificando l’area Sant’Antonio-Pozzo Dolce da “verde pubblico attrezzato” ad “ambito di riqualificazione urbana”. Questa cronaca è “mini”, perché c’è ben poco da dire, ed è passata e futura, in quanto fin da subito l’arch. Livio Mandrile, responsabile unico del procedimento (Rup) relativo al progetto Mobilità Sostenibile, ha chiarito che sono state presentate 24 osservazioni, tutte respinte e tutte con la medesima motivazione: “non pertinenti”. Mandrile ha spiegato che la non pertinenza, secondo l’Amministrazione, consiste nel fatto che le osservazioni hanno riproposto tematiche e problematiche già affrontate – pertanto a suo dire superate – in sede di ammissibilità della Via (valutazione di impatto ambientale) o di Conferenza di servizi decisoria. Non è dato sapere quali osservazioni – stando alla definizione del RUP – sarebbero dunque “pertinenti”. La riunione del 13 si è trascinata in modo quasi sempre monotono, con Mandrile che leggeva sommessamente il dattiloscritto delle controdeduzioni, a mo’ delle giaculatorie chiesastiche, con rari sprazzi animati; ad esempio, quando Mandrile ha paragonato il progetto Mobilità Sostenibile alle opere realizzate in alcune metropoli europee e il consigliere Di Michele è insorto, invitandolo a fare il suo mestiere di tecnico, non quello di politico. Per non lasciare il lettore completamente a bocca asciutta, riferisco alcuni spiccioli di cronaca.

Trattando l’osservazione relativa allo sconvolgimento, in fase di costruzione del tunnel, degli accessi viari e delle reti di fogne, acqua, gas, elettricità, telefono che servono il Paese Vecchio, Mandrile ha evidenziato che il rifacimento di sana pianta delle fogne nere e bianche è un benefit indiretto del tunnel, in quanto quei rami fognari sono ampiamente ammalorati da anni, come si può capire olfattivamente, risalendo via Aubry e via Roma. E ce lo dice ora! Riguardo all’obiezione sull’inesistente incremento della parcheggiabilità, Mandrile ha affermato che i nuovi parcheggi pubblici a rotazione in più saranno effettivamente 83, ai quali non devono essere sottratti i 79 parcheggi da porre al servizio del supermercato (notizia), della palestra (notizia), degli altri esercizi commerciali e delle 12 residenze, in quanto questi stalli ricadrebbero nei 100 privati. Staremo a vedere. In ogni caso, si giustifica un’opera di 20 milioni di euro (7 per il tunnel e 13 per il fabbricato polifunzionale), con tutte le conseguenze negative sul paesaggistico e sul patrimonio storico, per 83 parcheggi in più? Alla fine della riunione – questa tra tutte è la notizia più interessante - il consigliere Marone ha chiesto espressamente a Mandrile quale seguito si intenda dare all’iter di approvazione della variante al PRG 1/2018. Il RUP ha affermato che le osservazioni e le controdeduzioni verranno portate all’approvazione di un prossimo Consiglio comunale, che completerà l’adozione (non ancora l’approvazione) della variante; la documentazione completa relativa alla variante (prima delibera di adozione, osservazioni, controdeduzioni, seconda delibera che completa l’adozione) sarà allora inviata alla Regione, che è competente per l’approvazione delle modifiche ai Prg».