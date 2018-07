Variante al Prg, previsto per domani il voto nella Terza commissione

TERMOLI. Si concluderà domani, mercoledì 18 luglio, alle 10, con la quarta seduta di fila – da venerdì scorso – l’iter in Terza Commissione urbanistica per la trattazione della proposta di adozione della variante al Prg, finalizzata al progetto del Tunnel. Ieri e oggi assente il dirigente all’Urbanistica Livio Mandrile, per impegni di famiglia. Mandrile, assieme alla struttura dell’assessorato, ha bocciato le 24 osservazioni presentate da associazioni, attività commerciali, comitati zonali e semplici cittadini.