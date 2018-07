Uno per tutti e tutti per uno: 10 Comuni puntano sul rilancio del territorio

PALATA. In un protocollo d’intesa siglato sabato scorso tra una decina di Comuni, nella sala consiliare del Comune di Palata parte il percorso per “Ripartire dal territorio per favorire la crescita economica e sociale della nostra comunità”.

L’incontro, introdotto dal Sindaco del Comune di Palata Michele Berchicci, ha registrato la presenza degli amministratori dei Comuni dell’area, ed ha visto la presenza del Sindaco di Palata (Michele Berchicci), degli amministratori dei Comuni dell’area, dell’amministratore delegato di Microcredito per l’Italia (Saverio Rosa), del presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (Galileo Casimiro), del responsabile del Consorzio Fidimed (Stefano Zaccheo), del presidente dell’Associazione - ARCI F. Iovine (Margherita Di Prospero) del direttore del GAL “Trigno-Castellelce” (Cloridano Bellocchio).

Il dato iniziale che ha orientato l’incontro è stato il dato del bilancio demografico dell’ISTAT che segnala una riduzione, all’interno di un dato nazionale negativo, degli abitanti in Molise.

Lo stesso Istat segnala che nel meridione, nei prossimi 40, è prevista una perdita di circa 3,5 milioni di abitanti (pari al 25%) e che la quota nazionale degli abitanti residenti nel meridione scenderà dal 34% al 29%.

Considerato che il Molise è composto per più del 70% da Comuni con meno di 2 mila abitanti e che 2/3 del territorio regionale è soggetto a spopolamento, risulta evidente come ogni riduzione dei residenti rischia di concentrarsi proprio nelle aree economicamente marginali e potrebbe segnare, per queste aree, un punto di “non ritorno”.

L’incontro esprime la chiara volontà, formalizzata attraverso un protocollo di intesa che i singoli Comuni si accingono ad approvare, di contrastare questo progressivo spopolamento (depauperamento del capitale sociale) che porta alla chiusura dei servizi territoriali e commerciali.

La firma del protocollo d’intesa tra Microcredito per l’Italia e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CB) rappresenta un “primo tassello” di questo percorso.

Il microcredito, infatti, è considerato uno tra i principali strumenti di politica attiva del lavoro capace di favorire la creazione/sviluppo di microimprese. Secondo un rapporto dell’Ente Nazionale per il Microcredito, ogni beneficiario del microcredito riesce a sviluppare un effetto leva di circa 2,5 posti di lavoro. Una percentuale, questa, di gran lunga superiore ad altri “grandi interventi” (vedi area di crisi complessa Isernia, Venafro, Campochiaro).

Il microcredito è accompagnato, per precisa disposizione normativa (art.3 Decreto 176/2014) da una serie di servizi ausiliari che sono finalizzati a favorire l’accesso al microcredito e ad accompagnare, gli stessi richiedenti, nell’importante fase di sviluppo dell’idea imprenditoriale.

Questi servizi sono spesso propedeutici, come illustrato nell’incontro, allo sviluppo di organiche azioni di animazione territoriale tese a far emergere, formare e valorizzare idee e risorse umane presenti nel territorio. Il coinvolgimento, in seno alla rete, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, conferirà la giusta qualità e diffusione territoriale all’azione stessa.

La presenza e la disponibilità manifestata nell’incontro dal direttore del Gal Trigno-Castellelce, riveste una particolare importanza. Il Gal costituisce, per sua natura, luogo di incontro, tra le Istituzioni, le imprese e le diverse espressioni professionali e sociali, e di elaborazione di proposte sul tema dello sviluppo locale.

L’incontro si è concluso con l’impegno delle parti presenti a:

a) attivare, d’intesa con le Istituzioni e le diverse Organizzazioni locali, gli “sportelli” attraverso i quali svolgere un’attività di orientamento nell’accesso al microcredito e alle diverse opportunità riservate a coloro che intendono avviare o sviluppare una nuova impresa;

b) “mappare” le opportunità offerte dal territorio prefigurando, anche in termini di fattibilità, forme di “riutilizzo” di strutture pubbliche o siti di attività artigianali o residenziali “dismessi o poco utilizzati” capaci di accogliere nuove attività economiche anche legate al Terzo Settore la cui Riforma ne ha ampliato la loro capacità di intervento (vedi imprese sociali).

In ultimo i partecipanti hanno rivolto un invito al Governo Regionali affinché attivi la legge regionale 5/2011 che promuove l’accesso al microcredito (rivolto alle imprese ed alle famiglie)” quale strumento di sviluppo sociale e di lotta alla povertà e all’esclusione, con particolare attenzione alle persone escluse dal circuito di credito tradizionale”.

Su questo tema le parti coinvolte nell’iniziativa elaboreranno delle proposte e ricercheranno possibili sinergie con altri strumenti tesi a contrastare vecchie e nuove povertà (esempio il Rei).L'incontro è stato promosso dai Comuni di Palata, Acquaviva Collecroce, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montenero di Bisaccia, Montemitro, San Felice del Molise, Petacciato e Tavenna.