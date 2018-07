Commissione speciale Antimafia in Molise: "M5S, presenteremo una proposta di legge"

CAMPOBASSO. "In merito alla istituzione della Commissione antimafia in Molise annuncio che il MoVimento 5 Stelle riprenderà in mano il lavoro svolto nella scorsa legislatura dalla portavoce e collega Patrizia Manzo.

Nell’ottobre 2016 il MoVimento 5 Stelle Molise presentò una proposta per l’istituzione di una Commissione speciale antimafia che fu condivisa anche dai consiglieri regionali di altri gruppi politici.

In quella sede la nostra portavoce chiese di istituirla con delibera di Consiglio, ma le fu risposto che sarebbe stata istituita tramite apposita legge in modo da dare maggiore forza e un carattere permanente alla stessa Commissione.

La proposta fu poi presa in consegna dall’allora presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno, ma non è mai stata discussa. Nei prossimi giorni, quindi, presenteremo la nostra proposta di legge per l’istituzione della Commissione speciale antimafia.

Su questo tema, nelle scorse ore, ho anche risposto a una email inviata da Vincenzo Musacchio a tutti i Consiglieri regionali in carica proprio per appoggiare l’istituzione di una Commissione antimafia.

Siamo certi che anche lui sarà d’accordo sulla nostra prossima proposta di legge, come chiunque abbia a cuore la lotta alle infiltrazioni criminali nella nostra terra".