Diffida e appello contro il Tunnel, Toma incontra opposizione e Comitato

TERMOLI. Settimana cruciale per la vicenda del Tunnel a Termoli e non solo. Oggi era in programma il voto nella Terza commissione consiliare a palazzo di città, oggi pomeriggio anche l’apertura dell’Urban center, ma quel che politicamente ha più significato, o potrebbe averlo, è il duplice incontro, in sequenza, programmato dal governatore del Molise Donato Toma, sabato prossimo a Campobasso, sia con la minoranza del comune adriatico sia con gli esponenti del Comitato No Tunnel che avevano chiesto pubblicamente di incontrarlo tramite una lettera aperta pubblicata anche su queste colonne.

In particolare, dalle 9 di sabato, i consiglieri di opposizione che aderirono a una istanza di diffida e significazione che vide promotore l’ex sindaco Basso Antonio Di Brino, saranno al cospetto di Toma per discutere proprio di questo documento, con cui l’opposizione intende convincere il presidente della Giunta regionale a rispedire al mittente la futura variante al Piano regolatore.

Ma in quel documento c’erano anche altre criticità. Insomma, qualcosa si muove e novità potrebbero esserci anche prima della seduta del Consiglio comunale che entro luglio dovrà (dovrebbe) adottare in seconda battuta la variante al Prg. Intrigante anche il confronto con la delegazione dei Comitati, che fino ad ora non avevano avuto udienza con Frattura, tanto da inscenare una protesta anche avanti a Palazzo D’Aimmo.