CAMPOMARINO. A quasi 4 mesi dall'insediamento avvenuto il 22 marzo scorso, l'onorevole di Leu Giuseppina Occhionero, eletta in Molise e riferimento politico della costa molisana, ha debuttato in aula a Montecitorio nel dibattito sull'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere.

«Con grande emozione intervengo in aula per rappresentare la necessità di istituire la commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, auspicando che nel giro di pochi anni la stessa non debba più essere necessaria grazie ad un'azione politica e strategica messa in campo per togliere ossigeno alle mafie - ci riferisce la Occhionero - è necessario, ora, vigilare e studiare il fenomeno della criminalità organizzata per non diventare complici. La Commissione deve rappresentare una forma di raccordo tra il legislatore e le forze inquirenti. Un pensiero al mio Molise dove si registra una significativa presenza di fenomeni criminali.