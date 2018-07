Commissione Turismo, anche Cotugno a Roma per rappresentare il Molise

ROMA. Lavori importanti, quelli tenuti stamattina a Roma dalla Commissione Turismo, che con gli assessori regionali di settore ha affrontato problematiche e strategie legate alla promozione del patrimonio turistico e del territorio nazionali.

All’appuntamento ha partecipato anche Vincenzo Cotugno:

«Il Turismo volano di sviluppo e promozione delle regioni. Alla presenza del ministro Centinaio, ho partecipato stamani alla riunione della Commissione Turismo nella quale tutti gli assessori regionali hanno condiviso la voglia di fare "rete" per migliorare l'offerta turistica di ogni regione e dell'intero Paese - ha spiegato l’assessore regionale e vice presidente della Giunta di Palazzo D’Aimmo.

“Ho invitato il ministro Centinaio in Molise - ha aggiunto Cotugno - per "toccare" con mano la nostra splendida regione. La sua disponibilità ci riempie di orgoglio, ci faremo trovare pronti per mostrare al Ministro le eccellenze e le bellezze della nostra regione».