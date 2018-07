San Timoteo nella bufera, Di Michele: mozione urgente nel prossimo Consiglio comunale

TERMOLI. Movimento 5 Stelle all’attacco non solo su scala regionale, ma anche localmente per il caso Tac all’ospedale San Timoteo di Termoli. «E’ stata presentata questa mattina una mozione urgente sugli ultimi tragici fatti accaduti nella sanità bassomolisana. Dovrebbe discutersi nel Consiglio comunale della prossima settimana», annuncia Nick Di Michele, che aveva anche timbrato politicamente la questione con una dichiarazione assai ardita. «in nome del popolo molisano, per i fatti tragici che accadano negli ospedali e nella sanità di questa regione, gli amministratori regionali precedenti e quelli che non fanno nulla, per riequilibrare le cose, dovrebbero essere condannati per omicidio volontario».