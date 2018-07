Via Cannarsa, Orlando: «Finalmente decoro per i cittadini grazie a questa amministrazione»

TERMOLI. In Via Cannarsa e via Cavour sono iniziati i lavori di pavimentazione stradale.

Si sono alternate a Termoli diverse amministrazioni ma mai nessuna aveva seriamente preso in considerazione la riqualificazione di strade quali via Cannarsa e via Cavour, nonostante fossero vie nel pieno centro cittadino.

A impedire che questo avvenisse, nel caso di via Cannarsa oltre alla mancanza di volontà politica, era la proprietà del tratto stradale.

Questa amministrazione, tra le tante altre cose che sta portando a termine in materia di riqualificazione e arredo urbano, ha preso a cuore la situazione di via Cannarsa e dei tanti residenti e cittadini che per anni hanno vissuto il disagio di una strada centrale dimenticata, contattando la proprietà e acquisendo la strada come bene comune.

A questo punto è stato possibile iniziare i lavori di riqualificazione del manto stradale, in data 19 luglio 2018. I lavori prevedono anche il rifacimento della pavimentazione di via d’Ovidio.

«Chi ha preceduto questa amministrazione – spiega il consigliere Mario Orlando - avrebbe potuto provvedere a suo tempo a risolvere il problema di via Cannarsa (e le altre strade), come invece abbiamo fatto noi, piuttosto che stare adesso a controllare spasmodicamente i lavori in corso sperando di trovare dei difetti per attaccare l’amministrazione attuale».