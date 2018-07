Convocato consiglio comunale, tunnel e bilancio all'ordine del giorno

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale, avv. Manuela Vigilante, ha convocato la prossima seduta di Consiglio comunale per il giorno 27-07-2018 alle ore 09:00 presso la sala consiliare del Comune di Termoli, in seduta ordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020 ART. 175, COMMA 8 E ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

2. APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL PIANO SPIAGGIA COMUNALE

3. APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 13 DEL 19/04/2018 "FINANZA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA VIABILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE DEL COMUNE DI TERMOLI - TUNNEL DI RACCORDO STRADALE TRA IL PORTO DI TERMOLI E IL LUNGOMARE NORD CON PARCHEGGIO MULTIPIANO INTERRATO AL DI SOTTO DI PIAZZA SANT'ANTONIO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'ADIACENTE PARCHEGGIO MULTIPIANO AREA DENOMINATA "POZZO DOLCE"- ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART.19, COMMA 2, DEL D.P.R. 327/2001 E DELL'ART.4 DELLA LEGGE REGIONALE N.7/1973, IN RATIFICA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA