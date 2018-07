Si è dimesso improvvisamente il sindaco di Montefalcone nel Sannio Riccardo Vincifori

MONTEFALCONE NEL SANNIO. Fulmine a ciel sereno nella valle del Trigno, si è dimesso ieri il sindaco di Montefalcone nel Sannio Riccardo Vincifori. Nessun dissidio parrebbe essere all'interno della maggioranza che dal giugno 2017 regge le sorti della località trignina, ma una decisione di carattere personale. Per lo meno, questo è l'umore che abbiamo sondato. Il vice sindaco Gigino D'Angelo guiderà ora l'amministrazione in questi 20 giorni, lasso di tempo che la legge concede per ritirare le dimissioni e l'auspicio generale è che possa farlo, altrimenti sarà nominato un commissario prefettizio che traghetterà l'ente alle elezioni amministrative del 2019.