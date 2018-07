MONTENERO DI BISACCIA. Questa mattina, 24 luglio, i consiglieri di opposizione del Comune di Montenero di Bisaccia, hanno ricevuto segnalazione da parte di alcuni cittadini, circa la inquietante presenza di cumuli di sacchi di immondizia e materiali di scarto in agro del comune e, nella specie, in Contrada Monte Peloso.

Recatisi sul sito, gli stessi hanno riscontrato la presenza di numerosi rifiuti derivanti, verosimilmente, da scarti di lavori di edilizia domestica, frammisti a materiale di sgombero (es. tubi di plastica di vecchie condotte idriche e fognario, vecchie tubazioni, vecchie piastrelle, pellet, cartoni, tende, infissi e materiale vario).

Nondimeno, hanno dovuto fare i conti con un vero e proprio scempio che si presentava ai loro occhi.

"I rifiuti – ahimè -costituiscono un vero pugno nell’occhio a quanti transitano nella zona, perché si sono diffusi in un contesto di terreni seminativi, in aperta campagna e, tra l’altro, in piena stagione estiva, tanto che, oltre che provvedere alle segnalazioni del caso alle autorità competenti, si denuncia lo stato di incuria ed inciviltà in cui versa il nostro territorio ove vi è da registrare un sistema di raccolta rifiuti, che fa acqua da tutte le parti, mentre le bollette dei tributi, aumentano a dismisura ogni anno".

Valentina Bozzelli - Nicola D’Ascanio

Margerita Rosati – Nicola Palombo

Consiglieri comunali.