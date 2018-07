Regione Molise senza donne in Giunta, la Fanelli ricorre al Tar: “Battaglia di principio”

CAMPOBASSO. Tutto parte da un principio fondamentale: il riconoscimento della presenza femminile e della parità di genere all interno Giunta regionale.

Il consigliere del Pd a Palazzo D’Aimmo, Micaela Fanelli - sostenuta, tra le altre, anche dall’avvocato e consigliera di Parità Pina Cennamo - ha presentato ricorso amministrativo per l'annullamento del Decreto del Presidente Toma n. 53 del 15.05.2018, inerente alla nomina dei componenti della Giunta Regionale, per la violazione ed omessa applicazione del principio della parità di genere sancita dagli articoli 3, 51 (comma 1) e 117 della Costituzione.

Ma c’è di più, perché la Fanelli ha inoltre presentato anche la proposta di legge relativa alle “Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10” per assicurare il pieno rispetto dei principi di parità tra uomini, garantendo la parità di accesso alle cariche elettive, alla rappresentanza equilibrata dei due generi negli organi di governo della Regione e nell’accesso agli organi degli enti e delle società a partecipazione regionale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.

«È l’inizio di un percorso importante - ha spiegato Micaela Fanelli - Si tratta di una battaglia di principio, dell’impostazione di una politica che deve essere vicina al mondo femminile soprattutto su lavoro e in tema di professioni. Dentro la partecipazione della donna in funzioni e ruoli pubblici ci sono istanze che devono essere esplicate fino in fondo sul territorio. Siamo l’unica Regione a non avere una donna in Giunta».

«Speriamo - ha aggiunto il consigliere regionale- che con la modifica statutaria ci possa essere un riconoscimento ufficiale, senza dover per forza ricorrere al Tar. Il punto, sarà vedere quanti e quante voteranno effettivamente la modifica proposta. C’è anche una questione di rispetto della volontà popolare: erano state scelte tante donne, ma per la Giunta si è scelta una figura non eletta».

Presente alla conferenza stampa tenuta questa mattina nella Sala riunioni della Giunta di Palazzo D’Aimmo, anche Pina Cennamo, avvocato e consigliera di parità della Regione Molise:

«È una battaglia non solo delle donne per le donne, ma di tutti. È qualcosa che ci spetta per legge e invece, dopo anni di impegno per l’emancipazione femminile, ci ritroviamo a essere unica realtà regionale a non avere donne in Giunta. Dovremmo confrontarci di più - ha aggiunto Pina Cennamo - non solo tra donne, su questa tematica, che non può rimanere teoria evanescente. Questa Giunta così com’è non ci può rappresentare e vogliamo far emergere ogni discriminazione di genere».

All’appuntamento ha presenziato anche Lidia De Benedittis, neo-assessore alla Cultura del Comune di Campobasso.

“Sono qui in una triplice veste: di donna, di cittadina e di assessore. Il mio sostegno è per una battaglia che non può avere colore politico, perché riguarda l’affermazione di diritti che non andrebbero neanche più affermati. È importante che non si facciano passi indietro: noi staremo vicini a tutte le donne che vogliono far valere un principio di civiltà”.

A curare il ricorso presentato a Tar lo scorso 16 luglio, l’avvocato Bice Antonelli:

«Si impugnano due provvedimenti del presidente della Regione, relativi alla nomina e alla composizione della Giunta di palazzo D’Aimmo. Il ricorso parte proprio dal l’esistenza di principi recepiti dalla nostra Costituzione e operativi nel nostro ordinamento. Queste norme hanno valore precettivo, eppure non sono state rispettate”.