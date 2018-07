Osservazioni bocciate sulla variante al Prg, c'è chi rivolge direttamente a Toma

TERMOLI. Il governatore del Molise, Donato Toma, sulla vertenza del Tunnel si trova al centro di un fuoco concentrico. Da una parte la procedura amministrativa che come dispone la normativa vigente coinvolge Comune di Termoli e Regione Molise, dall’altra le richieste reiterate dai Comitati dissenzienti, della minoranza consiliare altrettanto contraria e anche dai promotori delle 24 osservazioni bocciate dalla struttura e dalla Terza commissione consiliare di via Sannitica, che verranno killerate, con ogni probabilità, nella seduta odierna. A muoversi, con una istanza formale è stato il cosiddetto cittadino virtuoso Ciro Stoico, che ha scritto a Toma, alla presidente del Consiglio comunale Vigilante, al sindaco Sbrocca, a tutti i consiglieri comunali e al dirigente all’Urbanistica e Rup Mandrile.

Premesso che:

Con delibera di Giunta Comunale n° 291 del 05/11/2015, è stato dichiarato il pubblico interesse per la proposta di Finanza di progetto (datata 29/09/2015), inoltrata dalla “De Francesco Costruzioni s.a.s.”, ai sensi dell’allora vigente art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 ed avente ad oggetto la realizzazione di un tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli ed il lungomare Nord, con parcheggio multipiano al di sotto di Piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area “Pozzo Dolce”;

-La citata delibera di Giunta Comunale n° 291/2015 stabiliva, tra l’altro, che l progetto del proponente, presentato ai sensi del comma 19 dell’art.153 del D.Lgs. n.163/2006, sarebbe stato posto a base di gara per affidamento della concessione e che la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per la dichiarazione di pubblico interesse erano contenute in un “report” redatto dal RUP, sulla scorta delle verifiche eseguite e della valutazione complessiva della proposta presentata;

-Con determinazione dirigenziale n. 1808 del 04/12/2015 (allegata in copia), che rettifica la precedente determinazione dirigenziale n. 1734 del 25/11/2015, è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento della concessione sulla base del progetto presentato dal promotore;

Considerato che:

Il comma 19 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006, vigente al 04.12.2015, disponeva che gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici l’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale ed è posto in approvazione con le modalità indicate all’art. 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; … Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente.

Il comma 1 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo vigente al 04/12/2015, in ordine alla approvazione dei progetti, disponeva che l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformita' alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7agosto 1990, n. 241;

L’art. 14-bis della Legge n. 241/1990, vigente alla data del 04/12/2015, disponeva tassativamente, con il comma 1 bis, l’indizione della conferenza di servizi per l’approvazione di progetti preliminari da porre a base di gara nei procedimenti di finanza di progetto (in relazione alle procedure di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento).

Ritenuto che:

Il richiamo al testo dell’art. 14-bis della Legge n. 241/1990 vigente alla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di indizione della gara di affidamento della finanza di progetto sia di fondamentale importanza per evitare equivoci lessicali, dal momento che la versione attuale dell’art. 14-bis è mutata a seguito di successivi interventi legislativi.

Constatata:

La omessa approvazione del progetto posto a base di gara in conferenza dei servizi, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 14-bis della Legge n. 241/1990, nel testo vigente alla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di indizione della gara (04/12/2015);

La mancata Verifica e Validazione del progetto posto a base di gara (giusta determinazione dirigenziale n. 1808/2015), come si evince dalla allegata nota del Dirigente Arch. Livio Mandrile protocollo n. 59199 del 19/12/2017, in netto contrasto con quanto disposto dall'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, dagliarticoli n 52, 53, 54, 55 D.P.R. n. 207/2010 e dalle indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che, con le delibere n. 48 del 17/3/2004, n. 359 del 18/10/2001, n. 69 del 21/3/2001, n. 22 del 18/3/2009 e n. 21 del 11/3/2009, ha sempre sostenuto che:“non è conforme alla legge l'operato del responsabile del procedimento che non effettua le verifiche in contraddittorio con il progettista e che il progetto deve essere sottoposto a verifica prima della sua approvazione ed in ogni caso prima di porre lo stesso in gara”;

La volontà del Responsabile del procedimento, Arch. Livio Mandrile, di superare le criticità anzi citate applicando gli artt. 26 e 27 del nuovo codice dei contratti (D.lgs. n. 50/2016);

Considerato che:

Per tutto quanto sopra rappresentato, il sottoscritto, con l’allegata nota protocollo n. 32637 del 25/06/2018t. 32637, ha chiesto all’Amm./ne comunale di Termoli l’annullamento dell'iterdella variante parziale al PRG già adottata, con conseguente mantenimento delle originarie destinazioni d’uso delle aree interessate dall’intervento in parola con le seguenti motivazioni : - Inapplicabilità al progetto“Realizzazione di un tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare nord con parcheggio multipianodi Piazza San'Antonio e il recupero funzionale dell'adiacente parcheggio multipiano area Pozzo Dolce”presentato dal promotore e posto a base di gara, giustadeterminazionedirigenziale n. 1808 del 04/12/2015, del Codice dei Contratti nella nuova versione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (ed in particolare modo dell'art. 27 dello stesso codice) entrato in vigore il 19/04/2016 e quindi di gran lunga successivamente alla data del 04/12/2015 di indizione della gara per l’affidamento della concessione, alla luce dell'art. 216Decreto Lgvo 50/2016 e del Comunicato del 22 aprile del 2016 a firma congiunta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che, ad ogni buon fine si allega.Per i motivi anzi citati al progetto “Realizzazione di un tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare nord con parcheggio multipiano di Piazza San'Antonio e il recupero funzionale dell'adiacente parcheggio multipiano area Pozzo Dolce” va applicato esclusivamente il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n 163.

Preso atto

Delle seguenti controdeduzioni, con le quali il Rup non ha accolto l'osservazione dello scrivente: In base alle indicazioni fornite dall' ANAC e pubblicate sul sito dell'Autorità www. Anticorruzione.it FAQ sul periodo transitorio – art 216 – disposizioni transitorie e di coordinamento – punto 6 -” “.......per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara, si applica il D.Lgs. 50/2016; le altre procedure dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa.” l'Amministrazione ha seguito tali indicazioni.

Ritenuto che

tale controdeduzione sia contraddittoria con l’operato dell’Amministrazione e non inapplicabile proprio perché la gara è stata esperita prima del 19 aprile 2016.

quanto emerso dalla conferenza di servizio, svoltasi peraltro dopo l’avvenuto affidamento della Concessione, rappresenti solo un atto di impulso (una proposta) nella adozione della variante allo strumento urbanistico e non un vincolo per le decisioni che il Consiglio comunale è chiamato ad assumere nel pieno delle proprie attribuzioni, autonomia e prerogative.

Sulla scorta di quanto precede il sottoscritto Ciro Stoico, nato a San Severo il 25 aprile del 1973 e residente a Termoli, in via E. Montale 15, (C.F.: STCRI73D25I158Y)

CHIEDE

alle Autorità in indirizzo di valutare sia la osservazione avanzata dallo scrivente che le controdeduzioni opposte dal Rup, Arch. Livio Mandrile, esercitando le prerogative a ciascuno attribuite dalla Legge.