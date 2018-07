«Ora basta, non dare più incarichi ad avvocati di Bari e professionisti non termolesi»

TERMOLI. Era da tempo che l’ex sindaco Di Brino non si infervorava così in Consiglio comunale. Venerdì scorso, nell’ambito della discussione sui pareri legali pro veritate sul piano spiaggia ha addirittura abbandonato l’aula, dopo una contesa dai toni asperrimi. Su Facebook, a mente fredda, ma sempre irata, ha detto la sua. «Ora basta, parcelle legali, consulenze legali ad avvocati di Bari, incarichi e quant’altro a professionisti non termolesi. Esistono anche giovani termolesi professionisti bravi e preparati che hanno bisogno di lavorare!

Fortunatamente il 2019 è alle porte e invertiremo la rotta! – incipit del suo intervento su Facebook a margine della discussione che vide in ballo la consulenza gratuita dell’amministrazione richiesta all’avvocato Derobertis di Bari, un parere pro veritate utile a sostenere la bontà dell’azione portata avanti dalla maggioranza e che secondo quanto riferito dalla stessa “è stato fornito a titolo gratuito” – io vorrei ricordare che durante la mia amministrazione ho richiesto pochi pareri pro veritate: uno per il caso Progeco, il secondo in relazione allo scioglimento della Tua ed il terzo per via Fortore. Ma come si può chiedere un parere pro veritate su un emendamento? Noi abbiamo una struttura legale interna e siamo davvero costretti ad andare a richiedere un parere ad un avvocato per sapere se questo emendamento è legittimo, o che può far rischiare la decadenza dell'approvazione del Piano spiaggia.

Prima Pappalepore, ora De Robertis… ma è possibile che non ci sia un professionista termolese o quantomeno molisano che sia in grado di esprimere un parere. È una vergogna rivolgersi sempre a professionisti di fuori regione. Professionisti, legali, tecnici, imprese Ora basta. Mi risulta – ha poi chiosato che l’avvocato De Robertis abbia ricevuto circa 50 incarichi. Io durante la mia amministrazione mi sono sempre rivolto a professionisti molisani, e solo per i pareri pro veritate mi sono rivolto de i luminari quali l’avvocato Scoca e l’avvocato Follieri».