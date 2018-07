Turismo e Cultura, la Regione sblocca un milione di euro

CAMPOBASSO. Per ora puntellare, cercando di valorizzare il calendario eventi dell’estate 2018. Il prossimo anno, però, ci sarà la vera rivoluzione. A prometterlo è il governatore del Molise, Donato Toma, presente questa mattina insieme all’assessore al Turismo Vincenzo Cotugno, alla presentazione del progetto “Turismo è cultura”.

Il presidente della Regione ha ammesso la non vivacissima caratterizzazione dell’attuale programma estivo: “In soli due mesi di governo - ha detto Toma - non si poteva fare di più”.

Ma l’appuntamento di questa mattina a Palazzo Vitale è servito anche e soprattutto per annunciare lo sblocco dei fondi per i settori rappresentati dall’assessore Cotugno: un milione di euro in favore di Comuni, associazioni e proloco che ormai dal lontano 2015 attendevano questa “boccata d’ossigeno”. Risorse fresche, dunque, per finanziare attività culturali e di promozione territoriale:

“È stato un lavoro intenso - ha detto Cotugno - che ci ha permesso di sboccare già un milione di euro subito, in attesa di rendere disponibili altri 500mila euro entro settembre. Siamo impegnati per velocizzare la burocrazia regionale e accelerare su questo fronte: ho trovato una struttura pronta e disponibile, e stiamo cercando davvero di garantire un futuro importante a questa terra. Credo che Turismo e Cultura, insieme con lo Sviluppo Economico, rappresentino i settori importanti per l’economia molisana e per le nostre eccellenze, per i nostri borghi, per le aree interne, garantendo anche una crescita occupazionale”.

Quanto al calendario-eventi sin qui stilato, troviamo sette eventi in programma, gestiti dalla Fondazione Molise Cultura.

Ci sarà la sfilata “speciale” dei “Misteri” per celebrare i trecento anni della nascita di Paolo Saverio Di Zinno, il prossimo dicembre, ma anche la rassegna cinematografica “Kiss me deadly” (Campobasso, Ex-Gil, dal 27 al 31 agosto), l’iniziativa “Moda è impresa” (Campobasso 13 settembre), il musical de “La Traviata” (Venafro, 26 agosto), la “Divina Commedia” all’auditorium di Isernia (dal 7 all’11 novembre), la rappresentazione curata da Vittorio Sgarbi “Molise: la grande bellezza” (Sepino, 23 agosto), oltre ad un corso di lingua italiana per i molisani nel mondo.

Significativa, in questo senso, anche la creazione di un nuovo sito internet, visitmolise.eu, che raccoglie gli eventi in programma sul territorio regionale.