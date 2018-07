Di Lucente presenta mozione su barriere antirumore alla stazione di Termoli

TERMOLI. Riceviamo e pubblicchiamo la relazione dell'ordine del giorno presentato dal consigliere regionale Andrea Di Lucente riguardante le barriere antirumore della stazione di Termoli:

«L’ordine del giorno che mi appresto ad illustrare affronta la questione relativa alla realizzazione di barriere antirumore, nel percorso ferroviario di attraversamento della città di Termoli, collegata all’intervento di raddoppio della tratta “Termoli –Lesina” lungo la linea “Pescara –Bari”.

Si tratta di un ordine del giorno che può erroneamente indurre a considerare l’argomento trattato in modo selettivo, limitandone l’esame e l’approfondimento agli aspetti tecnico-urbanistici e patrimoniali, di carattere locale.

Non è così. A me pare evidente che, senza nemmeno dover fare particolari sforzi di lettura e di discernimento, si possa constatare che stiamo discutendo di una scelta urbanistica che produrrà un forte impatto strutturale, estetico e sociale sulla città di Termoli, con significative conseguenze economiche e commerciali, i cui effetti ne segneranno il futuro. E, con il suo, anche il futuro della nostra piccola regione.

Non bisogna dimenticare, infatti, che in realtà regionali piccole come il Molise le sorti dei centri maggiori, e soprattutto quelli di forte rilevanza economica, come è appunto Termoli, condizionano profondamente i processi socio-economici del resto del territorio.

Al di là del fatto che un “serpentone” di barriere antirumore, che si snoda per una lunghezza complessiva di quasi 12 chilometri, tra altezze che variano dai 2 ai 7,5 metri, spezzando di fatto il tessuto urbanistico e socio-economico cittadino, non può di per sé non destare qualche perplessità, nel momento in cui tale intervento viene contestualizzato all’interno di una realtà socio-economica, incentrata su un’offerta turistica che ha il suo punto di forza proprio nella qualità del contesto socio- ambientale, la perplessità diviene inesorabilmente preoccupazione.

Una preoccupazione che diviene addirittura allarme quando, nell’approfondire l’argomento, si scopre che per già ben due volte il progetto era stato valutato negativamente, diciamo più semplicemente bocciato, dalla Commissione Speciale di Valutazione di Impatto Ambientale, e che, sembrerebbe, sia stato successivamente approvato grazie ad un artificio, apparentemente banale, consistente nell’aver spezzato in due il progetto originario; in merito a quest’ultima questione credo sia atto dovuto accertarne la veridicità da parte degli organismi di controllo preposti.

Questo ordine del giorno ci offre, quindi, l’occasione per aprire un’attenta, necessaria e doverosa riflessione sulla città di Termoli, una città che da anni assiste a discussioni, confronti, conflitti che di volta in volta riguardano raddoppi ferroviari, modifiche della viabilità, tunnel, stravolgimenti urbanistici proposti per lo più in palese contrasto o, almeno, in totale disattenzione rispetto alla storia, alla natura, all’ambiente e alle caratteristiche sociali ed economico-commerciali di questa cittadina, che nonostante tutto prova faticosamente a proporsi come fiore all’occhiello del turismo molisano.



E allora credo non possa essere più rinviata la riorganizzazione urbanistica, sociale e turistico-commerciale della città di Termoli, senza dimenticare le problematiche connesse alle attività industriali, lavorative e sanitarie.

Termoli ci dà l’occasione per avviare la discussione. Ma il punto serio è un altro: cosa vuol fare da grande la regione Molise? Vuole puntare sul turismo? Vuole riuscire a collocarsi nel mercato italiano del turismo oppure vuole rimanere sempre ad un passo dal grande salto? Perché in base alla direzione che vogliamo dare alla regione, possiamo anche capire cosa fare adesso e nel futuro. Possiamo capire che volto dare a Termoli, che è il perno del nostro turismo, e a tutte le aree turistiche del Molise. Per questo motivo esprimo una forte perplessità, così come tantissimi cittadini di Termoli, nei confronti di una misura non solo impattante, ma che va nella direzione opposta rispetto a quella DELL’INVESTIMENTO SUL TURISMO.

Di recente ho apprezzato la posizione assunta dall’assessore regionale Niro, che nell’illustrare il nuovo piano portuale di Termoli ha manifestato certezza di intendimenti senza nascondere le giuste preoccupazioni e le necessarie e conseguenti cautele, che non significano rallentamenti o ritardi, ma l’attenzione necessaria ad evitare errori irreparabili.

Ritengo che Termoli ed il Molise abbiano necessità di rivedere le loro coordinate di sviluppo, pensando anche scelte nuove e coraggiose, ma concepite per la reale crescita locale e non come parte residuale di interventi utili più alle regioni limitrofe che al Molise.

È con questo spirito che si chiede a lei Presidente Toma e alla Giunta di voler attivare tutte le iniziative necessarie per impedire la realizzazione delle barriere antirumore a cui fa riferimento l’ordine del giorno promuovendo e contribuendo alla ricerca di soluzioni alternative, aprendo ad una revisione complessiva dello sviluppo della costa adriatica molisana.»