Sciandra, Scurti e Sbrocca, l'ex capogruppo dem: «Vi state rottamando da soli»

TERMOLI. Ha riunito d’urgenza la segreteria di circolo, al bar Wilson. Sì, perché la sede il Pd non ce l’ha più. Il segretario di circolo Antonio Sciandra non rimane inerte dinanzi alla sua rimozione da capogruppo, subita ad opera di 3 degli altri 4 consiglieri comunali, che hanno individuato Oscar Scurti quale successore. «A colpi di maggioranza, al Comune di Termoli il centrosinistra e il gruppo istituzionale del Pd, non il Pd locale come qualcuno ha scritto, stanno demolendo quell’impianto politico che portò lo schieramento a una grande vittoria alle ultime elezioni amministrative.

Non posso che ritenere biasimevole il comportamento di colleghi del Pd che soggiacciono a un diktat da parte del sindaco Sbrocca, eseguendo di fatto degli ordini senza tenere in minima considerazione gli aspetti di partecipazione e coinvolgimento degli organi di Partito.

La rappresentanza del Pd non può essere ridotta a un giardino esclusivo di chi lo vede al servizio della giunta comunale di Termoli, ma questo è ormai quello che viene percepito, dentro e fuori il nostro partito, poiché non incarna nella maniera assoluta tutti quei valori fondanti che hanno portato al governo della città e alle altre esperienze ai vari livelli.

Rivolgo un messaggio personale al nuovo capogruppo Scurti, che sostenemmo come candidato sindaco alle Primarie del 2014, sottolineando come quella scelta piuttosto che consolidare un nascente gruppo dirigente in città, ha visto mutare quasi da subito posizioni e atteggiamento, nel senso contrario a quelli che avevano determinato l’esperienza di allora.

Ma non è certo con queste scelte deleterie dinanzi all’opinione pubblica che mi impediranno di proseguire la mia attività politica nel Pd e nel Consiglio comunale, anzi, mi daranno ancora di più energia e motivazioni per stanare i comportamenti e le ragioni di questo tradimento interno, per questo faccio appello anche agli organi del Partito democratico a intervenire affinché cessi questa deriva contraria alla democrazia. Di questa evoluzione, infine, ho messo al corrente la segreteria della Federazione del Pd del Basso Molise, attraverso un documento che allego alla presente, nonché la segreteria nazionale, affinché possano avere il sentore di cosa sta accadendo a Termoli».

Ma cosa dice la lettera inviata in Federazione?

«Martedì scorsa, alle 18.30 si è riunita la segreteria del circolo del Partito Democratico di Termoli, convocata con carattere d'urgenza e con notifica a tutti i componenti, per affrontare e decidere sulle ultime vicende politiche avvenute al comune di Termoli. Con un comunicato stampa del primo agosto scorso, non firmato e redatto su carta intestata con l'uso, senza averne titolo, del logo del Partito democratico, emergerebbe che la scelta di Oscar Scurti come nuovo capo gruppo del gruppo consiliare sarebbe stata il frutto della scelta del Pd locale. La segreteria del circolo Pd, ricordando che le scelte politiche sono rimesse alle proprie decisioni e non di un "fantomatico" Pd locale, richiamato nella lettera inviata alla stampa il primo agosto 2018 evidenzia che mai il Partito democratico di Termoli, con il suo circolo e con la segreteria hanno sfiduciato, come rappresentante del gruppo consiliare Antonio Sciandra, dal quale viene rinnovata la fiducia per le battaglie di democrazia; stigmatizza chi ha utilizzato in modo illegittimo ed improprio il nome e il logo del Partito Democratico di Termoli, partito che ha nella Segreteria e nel Segretario l'organismo legittimamente eletto ed ancora nelle sue funzioni politiche e di rappresentanza. Pertanto questa Segreteria smentisce quanto scritto nel comunicato stampa e diffida chicchessia ad arrogarsi il "potere" di sostituire questa struttura, anche con l'uso illegittimo del logo del Pd che si ricorda appartiene al partito e non al gruppo consiliare formato, tra l'atro, da soggetti ad oggi non iscritti al Pd, come Sebastiano Di Campli, che non è stato se non debitamente autorizzato da codesta struttura politica. Si è anche deciso che l'iscritto e componente di segreteria Elio Ciccarelli Elio sia inserito nel costituendo Coordinamento regionale per nome e per conto del circolo di Termoli. Si ricorda che questa segreteria non ha mai proferito parola né tantomeno è entrata in scelte sulla questione del comitato dei nove rimandando ai segretari dei circoli la loro autodeterminazione sulle scelte da fare, si chiede a te segretario che lo stesso metodo sia riservato a Termoli, ricordando sempre che lo stesso comitato dei 9 deve svolgere le sue funzioni nel rispetto dello statuto "senza interferenze" da parte dei consiglieri regionali sulle scelte delle amministrative di Termoli».