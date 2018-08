«Le verità dell’amministrazione comunale sulle osservazioni dei cittadini»

TERMOLI. Dopo lo sfogo di Marcella Stumpo e il resoconto di Pino D’Erminio, arriva il documento ufficiale del Comitato Referendario e del Coordinamento No Tunnel sulla variante al Prg.

«Cominciamo con il denunciare fermamente due comportamenti che la dicono lunga sul deplorabile modo di agire della maggioranza comunale.

In primo luogo il malcostume del forte ritardo (oltre quarantacinque minuti!) con cui abitualmente iniziano i lavori del Consiglio comunale. In secondo luogo, ma non meno importante, l’arroganza con cui la maggioranza ha respinto una legittima richiesta di spostamento dell’ordine del giorno, dal terzo al secondo punto, allo scopo di permettere ai numerosi cittadini accorsi in Consiglio di ascoltare il dibattimento riguardante il Tunnel e la connessa Variante al Piano Regolatore.

Che cos’è questa, se non una assoluta mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che aspettavano da ore la discussione del punto all’ordine del giorno di loro interesse? E' lecito chiedersi, quindi, se si voleva accadesse ciò che poi è effettivamente accaduto, cioè il prevedibile e graduale svuotamento della sala consiliare, in modo da continuare ad evitare quel confronto con i cittadini che d'altro canto, l’amministrazione comunale e la sua maggioranza hanno già dimostrato di temere più di ogni altra cosa, negando a più riprese quel referendum cittadino che era stato richiesto da ben 3000 elettori.

A proposito di referendum non possiamo dimenticare la Commissione Referendaria istituita dalla sola maggioranza e il ruolo assolutamente indebito svolto al suo interno dal Segretario Comunale. Altri piccoli ma non irrilevanti tasselli di una storia di ordinaria irregolarità…

La negazione del referendum è stata, lo ripetiamo, un fatto di gravità inaudita - un vero e proprio attentato alla democrazia che calpesta impunemente lo Statuto comunale e il Regolamento sulla partecipazione. E in sede di Consiglio ancora una volta, con sfacciataggine inaudita, è stato spacciato per partecipazione un “Dibattito Pubblico” fasullo, organizzato e pagato, ad assegnazione provvisoria avvenuta, dalla ditta aggiudicataria dell’opera.

Per questo, infatti, la prima Osservazione presentata dal Comitato e dal Coordinamento No tunnel concerneva proprio il referendum negato.

Ai cittadini di Termoli va invece il nostro plauso per l’alto senso civico dimostrato durante questa lunga vicenda e per l’impegno profuso nella stesura di ben 6 Osservazioni che hanno presentato con ben 90 firme di sottoscrizione.

Le altre 18 Osservazioni sono state presentate dal Comitato e dal Coordinamento No Tunnel per mettere in evidenza gli innumerevoli punti critici di un progetto che, comunque lo si guardi, andrebbe a stravolgere per sempre uno dei luoghi più belli e suggestivi di Termoli, ricco di storia e di cultura, volutamente e colpevolmente lasciato all’abbandono, e che cancellerebbe in un sol colpo memoria storica e identità collettiva.

Una Variante che va a trasformare il Piano di San Antonio e l'area di Pozzo Dolce da “verde pubblico attrezzato”, e quindi di proprietà dei cittadini, in qualcosa d’altro (“ambito di riqualificazione urbana”) che consentirebbe a un privato di cementificare e realizzare una colossale speculazione edilizia a suo esclusivo vantaggio.

Ricordiamo solo brevemente che dal Grande Scempio di Termoli, a meno di ulteriori future modifiche, la ditta proponente ottiene in proprietà 12 unità abitative sotto Piazza Sant’Antonio, un teatro con 782 poltrone più una saletta con 70 poltrone, un supermercato di oltre 700 mq d superficie, una sala fitness, 192 posti di parcheggio privato a tempo indeterminato, e 446 stalli auto di parcheggio pubblico a rotazione per 30 anni. Alla città restano gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tunnel e superfici esterne, le spese di concessione demaniale e di costruzione della futura rotatoria. Se questo vi sembra interesse collettivo….

A proposito sempre di “verità”, bisogna sapere che la vicenda del Tunnel (con tutte le “mostruosità” che le sono state costruite intorno) nasce da una gigantesca fandonia propinata dal Sindaco Sbrocca, prima ai Consiglieri di maggioranza e poi ai termolesi, e cioè il fatto che il finanziamento pubblico di 5 milioni di euro sia vincolato alla realizzazione del Tunnel. Una volta per tutte va detto che questo non è vero! Basta consultare il Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 1, parte prima, del 16/01/2015, per accorgersi che altri Comuni beneficiari dello stesso finanziamento (fondi PAR-FSC destinati tutti alla viabilità) hanno scelto di utilizzarli per la sistemazione di strade comunali esistenti o a completamento della viabilità.

Nonostante ciò, in risposta all’osservazione n.1 che invita l’Amministrazione comunale a dirottare i 5 milioni sul miglioramento della viabilità ordinaria di Termoli, l’Assessore Gallo, con incrollabile faccia tosta, ripete il ritornello dei fondi vincolati al Tunnel.

Nell’Osservazione n.19 si sottolinea invece che il progetto richiede tassativamente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e che la sua mancanza rende la Variante illegittima. A questo pesante rilievo l’Amministrazione Comunale risponde nascondendosi dietro il parere espresso dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Molise in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria, parere che consiste semplicemente in una citazione testuale dell’art 6 punto 12 del D.Lgs 152/2006.

Si tratta solo di un parere, peraltro dubbio perché non perfettamente aderente al progetto in esame e comunque non calzante al caso nostro, riferito alla localizzazione di una sola opera (invece come è ben noto il progetto Tunnel comprende una pluralità di opere con diverse destinazioni).

In ogni caso, la responsabilità della mancata VAS ricade esclusivamente sul Comune di Termoli promotore del progetto. Ci preme sottolineare che questa “inosservanza” costituisce un motivo che basterebbe da solo a rendere la Variante non recepibile da parte della Regione. A questo punto i cittadini di Termoli si aspettano che la Regione agisca con massimo scrupolo ed estremo rigore, senza condizionamenti di sorta, così come garantito dal Presidente della giunta Regionale, Donato Toma, nel recente incontro avuto con lui.

Alle Osservazioni nn. 16 e 17, che riguardano il rischio archeologico e in particolare l’alta probabilità di crollo della torretta Belvedere e la scomparsa dei resti della Torre gemella, si risponde in modo confuso, addossandone la responsabilità alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, continuando così nella pervicace opera di delegittimazione della stessa, evidentemente rea di aver osato esprimere parere negativo al progetto.

Preoccupa molto, ora, anche quanto l’Amministrazione Comunale fa circolare tramite i media locali, e in particolare la ventilata ipotesi che a decidere delle sorti della Variante in Regione non sarebbe il Consiglio Regionale, bensì il Responsabile unico regionale in sede di Conferenza di Servizi, ing. Massimo Pillarella.

A questo punto, noi diciamo basta a trucchi, manovre e invenzioni procedurali. I cittadini di Termoli non lo consentiranno più. C’è tutta una città che seguirà con molta attenzione quanto accadrà in Regione.

Sfidiamo dunque il Sindaco ad un Dibattito Pubblico VERO, i cui tempi e luoghi saranno scelti dal Comitato e Coordinamento No Tunnel di concerto con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. Avrà il coraggio di affrontarlo?»