Determine e delibere pubblicate senza allegati, caro Tenore così si stecca

TERMOLI. Lettera aperta al segretario generale del Comune di Termoli.

Potremmo chiamarla così una ipotetica comunicazione rivolta al dottor Vito Tenore, che nel ruolo funge da notaio degli atti che vengono pubblicati dall’amministrazione di via Sannitica.

Più volte, nel corso del tempo, abbiamo sollecitato attraverso canali diretti e indiretti, gli uffici competenti a corredare di allegati determine e delibere che vengono pubblicate da legge sull’albo pretorio, ma questo sistematicamente non viene fatto e allora dove risiede l’efficacia di questo strumento legislativo il cui adempimento significa trasparenza rispetto all’opinione pubblica e alla comunità amministrata?

Nella penultima occasione ci eravamo interessati di un atto che individuava una serie di strade su cui sarebbero scattati divieti di sosta e di circolazione, ma non abbiamo potuto realizzare il servizio giornalistico in quanto la determina sulla messa in sicurezza non conteneva l’allegato e quindi non sapevamo quali strade fossero.

Adesso, il vulnus si riferisce alla graduatoria per i rilevatori del censimento, che ha riguardato oltre 70 persone, interessate a svolgere questo ruolo.

Non è ammissibile né possibile pubblicare un atto che parla di una graduatoria allegata e poi non rendere disponibile l’allegato.

Da qui, la decisione di scrivere questo articolo per sensibilizzare chi di dovere a destarsi dal sonno profondo in cui evidentemente è caduto, dando impulso oppure operando direttamente affinché queste omissioni siano sanate.