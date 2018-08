Piano spiaggia, gli operatori balneari vogliono annullarlo: verso il ricorso al Tar

TERMOLI. Documenti di pianificazione urbanistica della Città di Termoli non digeriti da tutti, affatto. Mentre è in piedi il ricorso sul progetto del Tunnel e sulla variante al Prg, lo studio Iacovino e associati di Campobasso ha ricevuto mandato nei giorni scorsi da almeno una decina di operatori balneari facenti capo al sindacato Sib-Confcommercio per impugnare dinanzi ai giudici del Tar Molise il piano spiaggia approvato solo lo scorso 27 luglio nella seduta di Consiglio comunale.

Secondo quanto abbiamo appreso, i titolari dei lidi che hanno deciso di compiere questo passo hanno rilevato problematiche di natura formale e sostanziale sul piano spiaggia portato all’approvazione dell’assise civica. Il ricorso, verosimilmente, sarà notificato a settembre. Potrebbe essere a rischio battuta d’arresto, dunque, una delle azioni propedeutiche allo sviluppo costiero perseguite dall’amministrazione Sbrocca.