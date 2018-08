GUGLIONESI. «Del certo, del probabile e del possibile. Come salvare la struttura dell’Aljope».

E' questo titolo e incipit del contributo che ci è stato fornito dal Movimento 5 Stelle di Guglionesi riguardo l'albergo simbolo della città di Guglionesi.

«E’ certo che il Comune di Guglionesi, lavorando a pieno ritmo durante le festività natalizie (giacché è certo che la domanda di autorizzazione è stata presentata a fine novembre e precisamente in data 22/11/2017 e successivamente integrata a dicembre giacché sulle relazioni e planimetrie presentate viene riportata la data di dicembre 2017), con determinazione del responsabile del Suap n. 1 del 08/01/2018 (successivamente modificata con ulteriori due determinazioni la n. 2 del 12/01/2018 e la n. 4 del 21/02/2018) autorizzava la Living Group S.r.l.s. al funzionamento della struttura destinata a comunità alloggio per minori, denominata l’Archè, presso l’hotel Aljope.

Ed è probabile, se non certo, che questa autorizzazione non poteva avvenire all’insaputa del sindaco e degli allora amministratori. E’ certo che il Comune, ai sensi della normativa in vigore, ha il compito di verificare i requisiti prescritti per l’accreditamento delle strutture, così come è certo che in data 05/01/2018 il responsabile del Suap ha convocato apposita conferenza di servizi propedeutica all’autorizzazione al funzionamento della struttura con lo scopo preciso di verificare i requisiti della struttura stessa. E’ probabile (se non certo) che tra tali requisiti rientrino anche quelli relativi alla sicurezza ed alla eventuale certificazione antincendio e certamente per tale fine il responsabile tecnico del Comune di Guglionesi in data 04/01/2018 ha interessato il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco per avere un “parere in merito alla documentazione presentata dalla società Living Group ed a firma dell’ingegner Michele Gianico, rispetto alla nuova funzione/attività che dev’essere svolta”.

È probabile che a tale nota ed alle successive (posteriori anche all’autorizzazione comunale il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco non abbia mai risposto. E qui è possibile e lecito chiedersi per la prima volta se l’autorizzazione, senza il rilascio di tale parere, potesse essere concessa da parte del Suap. È certo che l’accreditamento regionale propedeutico al funzionamento delle strutture è regolato dalla Legge Regionale 6 Maggio 2014 n. 13 “Riordino del sistema integrato degli interventi e servizi sociali” ed ancor più nel dettaglio dal Regolamento di attuazione n. 1/2015 della suddetta legge. È certo che le caratteristiche strutturali (termine usato nel regolamento) che deve avere la comunità alloggio per minori sono fissate all’art. 30 del Regolamento ed è certo che già la struttura Regionale preposta all’accreditamento faceva notare con nota indirizzata all’allora sindaco del Comune di Guglionesi (che dice di non sapere) che “il Regolamento Regionale all’art. 26 comma 9, pur prevedendo la possibilità di autorizzazione in forma modulare, precisa che gli stessi debbano essere divisi, identificabili e accessibili in maniera autonoma e separata, significando pertanto che ogni modulo oltre ad essere identificato, dovrà avere una propria ricettività”.

Ed allora a valle di questa sottolineatura è lecito chiedersi come mai il Suap abbia attestato l’idoneità della struttura ai requisiti richiesti dal Regolamento Regionale se nei vari moduli, ad eccezione di quello al piano terra, manca ad esempio il locale adibito a dispensa e cucina non inferiore a 15 mq.; forse perché l’architetto Fabrizio Tedeschi, tecnico sottoscrittore della relazione tecnica per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Suap, dichiarava nella sua relazione che “su ogni piano sono presenti (… omissis…) n. 1 locale cucina, ma come indicato in una direttiva Regione Molise (senza specificarne alcuna – n.d.r.), che si allega alla presente (ma che di fatto non risulta allegata – n.d.r.) nel caso ci sia disponibilità di un adeguato locale cucina unico, questo può essere utilizzato per tutti i moduli e nel nostro caso ciò è possibile.”? Ma né la Legge n. 13/2014, né il Regolamento n. 1/2015, unici due atti vigenti dopo il riordino del sistema, prevedono possibilità di deroga alla presenza della cucina su ogni modulo. E qui è possibile e lecito chiedersi nuovamente se, senza il rispetto delle caratteristiche strutturali richieste (così come sembrerebbe), l’autorizzazione potesse essere concessa dal Suap.

E del vincolo di realizzazione di complesso turistico alberghiero che l’allora amministrazione D’Anselmo con deliberazioni n. 121 del 22/12/1979 e n. 152 del 6/12/1980 aveva imposto per la concessione del diritto di superficie su cui sorge l’Aljope, perché il Suap non ha tenuto conto? Riteniamo pertanto che ai sensi dell’art. 23 del Regolamento n. 1/2015 ci siano gli estremi per sospendere o revocare l’autorizzazione concessa da parte del Comune. Il sindaco può farlo. Qualora non se la sentisse da solo come Movimento 5 Stelle siamo disposti a votare tale atto anche in sede di Consiglio Comunale urgente. Quasi l’intera popolazione guglionesana lo chiede (così come dimostrano le oltre seicento firme raccolte in un solo giorno) ed i Rappresentanti eletti devono degnamente rappresentarla e tutelarla».