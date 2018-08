Ammodernamento della Statale 87: una valida e comoda alternativa alla Bifernina

CAMPOBASSO. “Gli eventi sismici delle ultime ore hanno riportato in primo piano la necessità di un piano straordinario per la viabilità del territorio per consentire collegamenti più agevoli e valide alternative in caso di emergenze.



La chiusura temporanea della Bifernina con la deviazione del traffico lungo la Statale 87 per consentire i controlli, gli interventi programmati dall'Anas per la manutenzione del viadotto del Liscione nei prossimi anni, ma anche altre eventualità richiamano l'attenzione su un progetto condiviso e atteso da tempo.



Da queste premesse si ricorda il piano per le aree interne già esistente e, in particolare, il secondo lotto dell'ammodernamento della Statale 87 dalla zona di Casacalenda fino a Larino.



Le vicende di questi giorni evidenziano i disagi e le problematiche di una strada che, di fatto, andrebbe migliorata così come è avvenuto in direzione Campobasso con innumerevoli benefici.



Un intervento che andrebbe a rappresentare, dunque, anche una valida e comoda alternativa alla Bifernina.

Il progetto esiste, l'opera va finanziata al più presto per dare una risposta concreta all'intero territorio”.



Il consigliere regionale Nico Romagnuolo

Il sindaco di Larino Giuseppe Puchetti

Il sindaco di Casacalenda Michele Giambarba