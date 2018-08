«Molise diviso in due dal sisma e dal viadotto», 36 sindaci scrivono al premier Conte

TERMOLI. La statale Bifernina non veniva chiusa per problemi strutturali da illo tempore. Recentemente solo problemi riferiti a rischi alluvionali avevano messo in crisi la viabilità, ormai consolidata sul viadotto del Liscione. Ma ora le cose non vanno per il verso giusto e così gli amministratori del territorio si mobilitano per interventi immediati. Il sindaco di Petrella Tifernina Alessandro Amoroso scrive al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, ai Ministri competenti. Coinvolta anche la delegazione parlamentare molisana.

Il testo della lettera

Il sottoscritto Alessandro Amoroso, sindaco pro tempore del Comune di Petrella Tifernina in provincia di Campobasso, in nome e per conto anche dei sindaci di Busso, Campochiaro, Casacalenda, Casalciprano, Castellino sul Biferno, Castropignano, Cercemaggiore, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Macchia Valfortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Montagano, Montemitro, Pietracupa, Provvidenti, Ripalimosani, Rotello, San Giuliano del Sannio, Sant’Angelo Limosano, Sant’Elena Sannita, Santa Croce di Magliano, Spinete, Tavenna, Toro e Vinchiaturo, a seguito dell’evento catastrofico di Genova, relativo al crollo del ponte “Morandi”, intende porre l’attenzione sul viadotto “Liscione” sito in agro dei Comuni di Casacalenda, Guardialfiera e Lupara in provincia di Campobasso. Il viadotto “Liscione”, lungo circa 5 km, sulla statale 647 Bifernina, principale arteria di comunicazione della regione Molise, sovrasta, ad una altezza di 60 metri, uno dei più grandi invasi artificiali in Europa di circa 1050 Km2, con un bacino capace di raccogliere 173.000.000 m di acqua.

L’opera è stata costruita in cemento armato più di 50 anni fa, in zona ad alto rischio sismico e, soprattutto per questo, nonostante le riassicurazioni ricevute dall’Anas ente gestore, sull’assenza di criticità, anche in seguito alle violenti scosse di terremoto del 14 e 16 agosto 2018, c h i e d e di voler destinare parte dei circa 100.000.000 di euro, annunciati dal Ministro Tria come “spendibili immediatamente”, per effettuare controlli strumentali sofisticati sull’infrastruttura in questione e per realizzare eventuali opere di consolidamento. Si chiede altresì di verificare, nel minor tempo possibile, le attività di manutenzione finora eseguite e quelle da eseguire sul viadotto.