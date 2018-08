MORRONE DEL SANNIO. Avrà luogo oggi la cerimonia di premiazione dei bambini che hanno partecipato alla borsa di studio dedicata al dottor Giancarlo Iorio.

Dalle 20, presso la biblioteca del comune di Morrone del Sannio. Oltre ai requisiti di merito per gli alunni delle classi 5° e 3°media è stato richiesto un elaborato riguardante il tema: "La mia Morrone, valorizzare iniziative, prospettive e idee per migliorare il proprio comune”. Interessante quello che hanno scritto i ragazzi. Durante la serata verrà premiato anche il progetto "Un Curioso Girotondo" dall’Associazione Anpeas Onlus, un’idea di incontro e interazione fra generazioni della dottoressa Patrizia Pano.

Inoltre durante l'evento verrà illustrata da autorità competenti in materia (agenti di polizia e rappresentanti dell'Anci) la proposta di legge promossa dall'Anci per la reintroduzione dell'educazione civica come materia scolastica. Al termine della serata verrà offerto un piccolo rinfresco conviviale. Ricordiamo che l’iniziativa nasce dai fondi accumulati durante l’anno grazie alla rinuncia dei gettoni di presenza come consigliere comunale da parte di Mariateresa Palombo.