CAMPOMARINO. Si è insediata in Parlamento, alla Camera dei deputati, lo scorso 22 marzo, dopo essere stata eletta nella quota proporzionale alle elezioni del 4 marzo e dunque sta per chiudere il cerchio dei primi 5 mesi di mandato.

Parliamo della deputata molisana di Liberi e Uguali (LeU), l’avvocato Giuseppina (Giusy) Occhionero, che in questi mesi, specie da quando si è insediato il nuovo Governo a maggioranza giallo-verde ha avuto modo di distinguersi sugli scranni dell’emiciclo di Montecitorio intervenendo più volte per rappresentare la volontà politica di un gruppo che annovera anche politici di rango come Pierluigi Bersani e Roberto Speranza e ha come leader del partito Piero Grasso.

Per conoscerla meglio, l’editore Nicola Montuori l’ha intervistata, ma non con le classiche domande in politichese, come avrete modo di vedere.

Scopriamo tutti insieme la nostra rappresentante del Basso Molise in Parlamento.