Tributi locali delle piattaforme, il Comune nomina un perito per i bilanci dell'Edison

TERMOLI. Non c’è tregua tra l’amministrazione comunale di Termoli e la società Edison, proprietaria delle piattaforme petrolifere off-shore del campo “Rospo Mare”. E a prescindere da quale sia il colore politico delle giunte. In ballo milioni di euro di tributi locali. Si queste richieste di via Sannitica la Corte Suprema di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso n.25602-2013 proposto da Edison SpA avverso la sentenza n.82/2012 della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, con sentenza n.19509 del 5 luglio 2016, depositata il 30/09/2016, ha riformato la decisione impugnata, in parte cassandola, statuendo in materia di Ici il principio secondo cui sono sottoposte all’imposta comunale le piattaforme petrolifere per l’estrazione di idrocarburi di proprietà di società ricorrente situate nel tratto di mare antistante il Comune di Termoli, nonché prevedendo, relativamente ai fabbricati non iscritti in catasto, classificabili nel gruppo catastale D, che la quantificazione della base imponibile deve essere determinata secondo il criterio stabilito nel penultimo periodo del comma 3, dell’art.7 del D.L. 11 luglio 1992, n.333, vale a dire in base al valore risultante dalla scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento.

Con altra sentenza n.19510 del 5 luglio 2016, depositata il 30/09/2016, la stessa Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso n.27541-2015 proposto dal Comune di Termoli avverso la sentenza n.110/2015 della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, accoglieva il ricorso, tranne che nel primo e secondo dei motivi, cassando per il resto la sentenza impugnata. In esecuzione delle sentenze, sulla scorta di sollecitazioni comunali di adempimento, l’Edison ha trasferito i dati contabili relativi ai cespiti iscritti in bilancio ai fini della determinazione del valore imponibile Ici delle piattaforme marine in applicazione del criterio stabilito nel penultimo periodo del comma 3, dell’art.7 del D.L. 11 luglio 1992, n.333. L’amministrazione comunale ha così scelto di avvalersi di una collaborazione esterna tecnico specialistica per la verifica dei dati contabili complessi trasmessi da Edison SpA per la determinazione di valore ai fini Ici delle piattaforme marine di proprietà della società Edison SpA, nonché per quella relativa al loro posizionamento entro le acque antistanti il territorio comunale, in esecuzione delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione.

A essere scelto, viste le certificazioni ministeriali e le abilitazioni conseguite, del supporto tecnico specialistico del Comandante su navi di stazza lorda pari superiori a 3000 GT Nicola Della Porta. Dovrà verificare la procedura istruttoria con analisi dei bilanci, l’analisi delle carte nautiche per la verifica dell’esatta collocazione delle piattaforme e redazione di un documento tecnico specialistico da trasmettere entro il mese di agosto 2018.