Lottizzazione ProGeCo, Di Brino a gamba tesa: scrive alla giunta e alle Procure

TERMOLI. Sulla lottizzazione ProGeCo (Ex Andreoli) l’ex sindaco Antonio Basso Di Brino tira dritto e cautelativamente da solo, come ha spiegato nella conferenza stampa di questa mattina, alle 10, nella sala riservata alle minoranze nel municipio di Termoli, ha illustrato contenuto e ratio di una interrogazione rivolta al sindaco di Termoli Sbrocca, ma estesa anche alla Procura della Repubblica di Larino e alla Procura della Corte dei Conti.

Il documento inizia con delle premesse che riepilogano l’iter urbanistico della lottizzazione, avviato quand’era insediata l’allora amministrazione Greco.

«Nella zona Direzionale 07 - Isola B - del vigente Piano Regolatore Generale è stato approvato, con Deliberazione del Commissario ad Acta n.58 del 5/12/2002 il Piano di lottizzazione in località Greppe di Pantano -zona direzionale 07-; successivamente, a seguito di presentazione di una variante al predetto Piano di lottizzazione e di una variante parziale al P.R.G., che modificava l'assetto viario e le percentuali di edilizia residenziale e non, il Consiglio Comunale con Deliberazione n.77 del 02/12/2008 e Delibera n.52 del 30/07/2009, ha adottato la suddetta Variante parziale al P.R.G. ed approvato la variante al Piano di Lottizzazione in contrada Greppe di Pantano - Zona Direzionale F7 Isola B- Data PRO.GE.CO; ancora successivamente, con delibera di Consiglio Comunale n.68 del 27/7/2012, sono state annullate, in via di autotutela amministrativa , sul parere pro veritate dell'Avv. Franco Gaetano Scoca, le Delibere di Consiglio Comunale n. 58/2002, 9.77/2008 e n. 52/2009; considerato che, l'annullamento di tutte le Delibere di Consiglio Comunale precedenti alla 9.68/2012, ha "de facto" e "de iure" annullato l'efficacia delle varianti adottate ed approvate, ripristinando sulla lottizzazione lo stato iniziale di piano regolatore e della originaria viabilità, con strada di Prg; l'approvazione del Piano di lottizzazione da parte della Giunta Comunale, richiede la preventiva approvazione della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale da parte del Consiglio Comunale; constatato che, l'attuale Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n.273 del 08 novembre 2017, 19 0117910 della preventiva approvazione della variante parziale al Prg da parte del Consiglio Comunale, ha provveduto, incomprensibilmente, ad approvare il piano di lottizzazione in località Greppe di Pantano -zona direzionale F/ - ISOLA 8 - Ditta Pro.Ge.Co Costruzioni Generali S.R.L., ovvero uno strumento urbanistico attuativo o di secondo livello, in assenza di pianificazione generale. atteso che, l'approvazione della Delibera n. 273 del 08/11/2017 appare manifestamente illegittima, in quanto assunta in assenza dell'atto presupposto (variante parziale 01 706.).

SI INTERROGANO

Il sindaco e la Giunta comunale, l'assessore all'Urbanistica e gli assessori Comunali che hanno votato a favore della Delibera n.273/2017, per sapere:

per quale ragione e, per lo stesso caso di specie, in perfetta continuità con l'amministrazione Greco, già artefice della Delibera n. 77/2008 annullata per evidenti irregolarità, si continui ad avallare ed approvare atti di dubbia legittimità; Se la Giunta Comunale sia al corrente del fatto che è pendente un procedimento penale presso I tribunale di Larino, relativo alla questione in narrativa; Se il Sindaco e la Giunta, intendano ed in quali tempi revocare, in autotutela amministrativa, la Delibera di Giunta Comunale dell’08/11/2017, anche al fine di evitare contenziosi e spese a carico dei Comune di Termoli».