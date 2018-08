MONTECILFONE. Dopo il botta e risposta mediatico dei giorni scorsi, la delegazione del Movimento 5 Stelle, guidata dal senatore Fabrizio Ortis ha fatto visita ieri ai centri colpiti dal sisma.

«Sono tornato nei luoghi del cratere con i portavoce M5S al Comune di Termoli, Nick Di Michele e al Comune di Guglionesi, Giuliana Senese, con i colleghi del Consiglio regionale Fabio De Chirico, Patrizia Manzo e Vittorio Nola e con il portavoce al Senato Fabrizio Ortis – racconta il consigliere regionale Valerio Fontana - i sindaci e i volontari hanno bisogno di risorse e di maggiore pianificazione per gestire al meglio questa fase, e noi abbiamo raccolto tutte le loro richieste. A Montecilfone ci sono circa 40 famiglie sfollate, invece a Larino il campo è stato chiuso e a Guglionesi molte famiglie chiedono di poter dormire nelle tende perché c'è ancora tanta paura. Continueremo quotidianamente a seguire la situazione affinché venga gestita senza sprechi di denaro e con la massima efficienza, a stare vicini ai sindaci, ai volontari e ai cittadini».

Per Vittorio Nola, «è stata occasione di portare innanzitutto la solidarietà di tutti noi alle famiglie che in questo momento sono nelle tendopoli e che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a rischio, a causa degli eventi sismici. Con l'occasione ci siamo resi conto di persona delle esigenze e delle necessità più immediate sia dei cittadini, sia dei territori, in relazione alla priorità degli interventi emergenziali da mettere in campo. In ogni caso, nei prossimi giorni proseguiremo i contatti e le collaborazioni utili ai massimi livelli istituzionali, sia regionali che governativi».

Questa, invece, la nota del Movimento. «I portavoce M5S al Comune di Termoli, Nick Di Michele e a quello di Guglionesi, Giuliana Senese, i Consiglieri regionali Patrizia Manzo, Vittorio Nola, Fabio De Chirico e Valerio Fontana e il portavoce al Senato Fabrizio Ortis, hanno fatto di nuovo visita ai comuni colpiti dal sisma dello scorso 16 agosto. I controlli continuano e l’attenzione resta alta: a Larino il campo è stato chiuso e i crolli si sono registrati in vecchie abitazioni abbandonate e già lesionate dal sisma del 2002.

A Guglionesi, fino a qualche giorno fa, c’erano 140 persone in tenda. Ora ce ne sono circa 90 che hanno ancora tanta paura e si recano alla tendopoli soltanto per trascorrere la notte. A Montecilfone sono 39 le famiglie sfollate, quindi 85 persone fuori casa di cui 35 residenti nell’area del serbatoio, che è stato gravemente danneggiato e che verrà abbattuto. A Palata, invece, sono circa 80 le persone che dormono ancora in tenda. I nostri portavoce hanno raccolto le richieste dei cittadini, dei volontari e dei sindaci, che hanno bisogno di strumenti più pratici, di pianificazione e di risorse per gestire al meglio questa fase di emergenza. Ora l’attenzione è sulla definizione dei comuni che rientrano nell’area del cratere. Noi manteniamo alta la guardia perché non si ripeta quello che è accaduto nel 2002: cratere allargato e potere nelle mani di pochi, spreco di soldi pubblici e gestione in somma urgenza di stime e ricostruzione».

Una visita gradita, come riferisce il sindaco Franco Pallotta, «ci hanno fatto visita al Coc a Montecilfone. Oltre ai consiglieri regionali era presente il senatore Fabrizio Ortis che si è informato sulle conseguenze del sisma a Montecilfone. Il senatore Ortis ha assicurato l'attenzione del Governo e mi ha rassicurato circa la dichiarazione dello stato di emergenza che la Regione Molise sta richiedendo in queste ore. Sono fiducioso». Con i consiglieri regionali e Ortis c’era anche Nick Di Michele, luogotenente nel Basso Molise.

«I paesi visitati presentano notevoli problemi legati agli edifici non agibili. A Larino interessa soprattutto il centro storico, molte case erano già state lesionate nel 2002 ed ora hanno avuto il colpo finale. A Guglionesi la situazione più grave è legata alla zona ove insiste il palazzo Vernucci. A Montecilfone, il serbatoio e il comune presentano notevoli lesioni e ci sono circa 50 abitazioni non agibili.A Palata non risultano particolari rischi, ma comunque ci sono problemi al centro storico. Nella tendopoli dormono circa 80 persone, durante il giorno poche famiglie. Tutti gli amministratori sono in attesa della dichiarazione dello stato d'emergenza».