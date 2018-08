Post sisma, «E' partito l'assalto alla diligenza!»

MONTECILFONE. Dalla località simbolo del nuovo sisma molisano, epicentro della maggior parte di scosse registrate dal 14 agosto in poi, il sindaco di Montecilfone Franco Pallotta lancia un chiaro monito: «E’ partito l'assalto alla diligenza! Sono 5/6 i comuni colpiti dal sisma, salgono a 11 con il primo assalto ed arrivano a 27 con l'arrivo di tutti i caballeros. Ogni consigliere regionale coltiva il suo orticello e preme per il comune amico: meno male che nel basso Molise di consiglieri regionali ne abbiamo pochi! Speriamo che chi dovrà decidere a Roma sappia difenderci».

Una evidente difesa del fortino, rispetto a chi nutre ambizioni per poter calamitare finanziamenti e risorse al di fuori della effettiva emergenza reale, come avvenne a cavallo del 2002 e 2003, dove sisma e alluvione generarono una clientela istituzionale, in filiera, che produsse solo rivoli per molti e nessun beneficio per il Molise e per quel territorio martoriato in 3 mesi da due calamità naturali.

Accadrà di nuovo? Ci si augura di no, anche se il numero dei Comuni con edifici e abitazioni inagibili è certamente superiore a 6. Un’occasione, magari, per formulare una istruttoria di verifica su cosa sia stato fatto in malus nella ricostruzione post sisma del 2002, che ha mostrato enormi lacune nei Comuni che hanno accusato lesioni e danni sia all’epoca che in quest’ultima fase sismica.