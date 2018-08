TERMOLI. Ieri al Lido delle Sirene di Termoli abbiamo incontrato un esponente politico e istituzionale che da più di 5 anni è fuori dal Palazzo, per sua scelta, nonostante segua sempre cosa accade in giro.

Un politico di quei pochi di razza ancora in circolo: Giuseppe Astore, classe 1942. Questo il suo curriculum politico: Senatore della Repubblica Italiana per 15 legislature Gruppo parlamentare IdV, fino al 9/11/09 nel Gruppo Misto, dal 10/11/09 nella Coalizione PD - IdV Circoscrizione Molise- Incarichi parlamentari. Membro della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)- Vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. Deputato della Repubblica Italiana Legislature XV Gruppo parlamentare IdV Circoscrizione XI Emilia Romagna.

Di professione, il senatore Astore è anche insegnante oltre che un politico italiano. Eletto senatore nel 2008 nelle liste dell'Italia dei Valori, il 9 novembre 2009 lascia l'Idv, dopo essere stato coordinatore regionale del Molise per molti anni e braccio destro del leader Antonio Di Pietro, per aderire al Gruppo Misto fondato la componente Partecipazione Democratica di cui è l'unico rappresentate.

Il motivo principe dell'abbandono del partito è da ricercarsi nella non condivisione della decisione di Antonio Di Pietro di aver accolto nel movimento vari avversari politici alle ultime consultazioni che hanno avversato il partito e sono stati anche sonoramente bocciati dall'elettorato.

Per le Elezioni regionali in Molise del 2011 Astore sostiene con la lista Costruire Democrazia il candidato del centrosinistra Paolo di Laura Frattura che non viene eletto per una manciata di voti 46.15% contro il 46.94% del candidato del centrodestra e Governatore uscente Michele Iorio.

La lista consegue un buon risultato pari al 4.23% con un consigliere eletto Massimo Romano, uno dei più votati dell'intera competizione.

Il senatore Astore ha scelto assieme alla sua signora di passare gran parte della bella stagione a Termoli dove ha un immobile nel cuore del paese vecchio.

Peppino, come viene ormai chiamato dagli amici, è anche un ottimo chef: in cucina si diletta con prelibatezze culinarie che fanno andare in estasi tutti i buongustai che hanno la fortuna di assaggiare i suoi manicaretti.

Un autentico personaggio della politica regionale e nazionale che oggi è davvero difficile trovare.