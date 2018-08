La città mostra la corda: il ristagno di politiche del territorio sterili

TERMOLI. Una ricognizione generale idro-geologico del territorio di Termoli, con la diagnosi di tutti i focolai di degrado e di rischio.

E’ questo quello che ci vorrebbe una volta per tutte per mettere mano con la prevenzione a un tessuto urbano sempre più esposto ai fenomeni di tropicalizzazione del clima.

Non ci sono più piogge e temporali di una volta, ma nessuno ha cercato di porre rimedio con accorgimenti, da qui il rischio che più si andrà avanti e peggiori saranno i rapporti di causa-effetto.

Poi, qui cavalchiamo un nostro cavallo di battaglia, per una località che mira a competere col gotha turistico dell’Adriatico è fondamentale gestire ogni zona come fosse una bomboniera, ma è un sogno da inguaribile romantico, poiché parte stessa della cittadinanza è parte in causa del momentaccio vissuto sull’igiene urbana e l’immagine esterna.

Una riflessione che ha preso spunto da un piccolo esempio di noncuranza, che si ripropone periodicamente, come ha segnalato il portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Termoli Nick Di Michele.

Nelle vicinanze del Brico, tra via Corsica e zona artigianale (autoportuale) si forma questo laghetto ogni volta che piove.

Il ristagno di politiche del territorio sterili.