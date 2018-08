«Prendiamoci per mano», al via l'attività di sostegno psicologico a Montecilfone

TERMOLI. È iniziato questa mattina il progetto ‘Prendiamoci per mano’ realizzato dall’Ambito Territoriale Sociale di Termoli coordinato da Antonio Russo, in sinergia con il Sindaco del Comune di Montecilfone Franco Pallotta e in stretta collaborazione con la Sipem Sos Molise.

L’equipe multidisciplinare dell’Ats di Termoli (Michela Marinelli e Perrotta Ilaria), la presidente della società Sipem Sos Molise Federica Buri e alcuni professionisti della cooperativa Sirio, questa mattina presso l’edificio della scuola primaria di Montecilfone hanno incontrato i bambini e svolto diverse attività psico-educative e laboratori ludico ricreativi finalizzati al superamento del trauma dovuto al terremoto.

Attraverso l’utilizzo di racconti, fiabe e video i bambini possono dare voce al loro mondo interiore e rileggere, in maniera guidata, quanto accaduto.

Gli obiettivi del progetto ‘Prendiamoci per mano’ sono:

-Far emergere attraverso racconti ed esperienze paure, ansie ed angosce;

-Far sì che i minori acquisiscano sufficiente sicurezza per vivere gli ambienti di vita quotidiana come non minacciosi o pericolosi;

-Offrire ai minori un luogo sicuro dove ritrovare calma e serenità;

-Consentire ai genitori di accogliere le paure dei minori e diventare punti di riferimento ai quali rivolgersi nei momenti di sconforto.

I prossimi appuntamenti sono: giovedì 6 settembre dalle ore 10 alle ore 12 e mercoledì 12 settembre dalle ore 10 alle ore 12.