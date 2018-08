Toma: stato di emergenza in Molise al Consiglio del Ministri del 7 settembre

CAMPOBASSO. Terremoto in Molise: il Consiglio dei Ministri dovrebbe deliberare lo stato di emergenza chiesto dalla Regione nella seduta del 7 settembre. Lo ha anticipato oggi il Governatore, Donato Toma, nel corso del suo intervento in Consiglio regionale dove ha relazionato sull'attività svolta nei territori colpiti dal sisma nelle scorse settimane e sugli interventi posti in essere per garantire la sicurezza delle popolazioni interessate e della viabilità.

Toma ha anche comunicato di aver dato disposizione per l'abbattimento del serbatoio dell'acqua di Montecilfone, di proprietà della Regione, a rischio crollo. (Fonte Ansa.it)