Piscine del parco, approvato il progetto definitivo di recupero del complesso sportivo

Veicoli al crocevia Tre decisioni illuminanti: revisione, riscossione e danni da selvaggina

Dopo di avere letto attentamente l'art. 80 Cds sulle revisioni, un lettore c ha scritto:“Non ho trovato alcun comma in cui il legislatore abbia espresso la possibilità di circolare con alcuni tipi di veicoli (come per esempio un autobus oppure dei veicoli atipici) anche dopo che